Прокурор настаивает на виновности: звезде турецких сериалов грозит тюрьма за избиение жены

Несколько месяцев прокуратура Стамбула рассматривала заявление бывшей жены известного актера Озджана Дениза. Фейза Актан обвиняла звезду теленовелл в физическом и психологическом насилии. Сотрудники ведомства поговорили со свидетелями, изучили медицинскую документацию, допросили потерпевшую. В итоге дело передали в суд.
Прокурор настаивает на виновности Озджана Дениза. Он требует назначить актеру наказание в виде лишения свободы. Звезде теленовелл грозит от шести до 18 месяцев тюрьмы. В ближайшие недели состоится суд, который и расставит все точки над i.
Пока актер сериала "Я так долго тебя ждал" ситуацию не комментирует. Между тем ранее Дениз публично заявлял, что обвинения Актан лживы. Артист уверен, что бывшая супруга пытается уничтожить его карьеру.
Как писали "Дни.ру", Фейза Актан обратилась в прокуратуру с заявлением после того, как Озджан Дениз попытался через суд выселить ее из своего дома. Кроме того, мужчина хотел получить единоличную опеку над их общим сыном Кузеем. Актер сериала "Я так долго тебя ждал" обвинил Фейзу в вымогательстве.
В заявлении прокурору Фейза Актан указала, что была несчастна в браке с Озджаном Денизом. Женщина сообщила, что артист поднимал на нее руку, ограничивал ее свободу, а когда она хотела заявить на него в полицию, обещал расправиться с ней.
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