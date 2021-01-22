"Запер меня в доме и угрожал убить нас обоих": бывшая жена подала в суд на звезду турецких сериалов

Бывшая супруга звезды турецких сериалов обратилась в суд. Экс-избранница Озджана Дениза, Фейзе Актан, заявила, что артист заставил ее пережить несколько травмирующих эпизодов.

В иске Фейзы Актан указано, что она периодически терпела унижения от артиста. Более того, Озджан Дениз ограничивал ее свободу, когда же она хотела заявить на него в полицию, угрожал ей расправой. По словам женщины, заезда сериала "Любовь против судьбы" озвучила угрозы в присутствии свидетеля – другого ее экс-возлюбленного Бусе Нарджи.

"25 января 2018 года в приступе ревности к Бусе Нарджи Озджан Дениз запер меня в доме и угрожал убить нас обоих", – указано в материалах дела, которые экс-жена артиста любезно предоставила журналистам.

Напомним, Дениз и Актан поженились в 2018 году. У супругов значительная разница в возрасте – 20 лет. В апреле того же года на свет появился сын пары – Кузей. Через 15 месяцев после бракосочетания супруги развелись. В суде актер сериала "Любовь против судьбы" назвал Фейзе плохой матерью. Актан, в свою очередь, обвинила Дениза в измене.

Экс-супруги получили совместную опеку над ребенком. С этим Озджан категорически не согласен – он хочет воспитывать отпрыска один.

После развода бывшие возлюбленные продолжили встречаться в судах. Дело в том, что Фейзе Актан отказывается покидать дом артиста в стамбульском районе Сарыер. В ноябре 2020 года артист подал заявление, в котором обвинил мать своего сына в вымогательстве.