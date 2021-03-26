Решается судьба: воюющая с экс-женой звезда турецких сериалов оказалась в суде после жутких обвинений

На слушании в одном из семейных судов Стамбула накануне было многолюдно из-за собравшихся журналистов. Рассматривалось заявление звезды теленовелл Озджана Дениза. Артист сериала "Я так долго тебя ждал" пытается отвоевать сына у экс-супруги Фейзы Актан.
Артиста сопровождал адвокат, а также брат Эркан Дениз. Фейза тоже пришла с группой поддержки в лице защитника, а также старшей сестры.
Заседание длилось три часа. Судья должен был выслушать шестерых свидетелей – друзей семьи, няню и соседей пары. В итоге выступить успели сестра Актан и двое знакомых, живущих по соседству. В итоге было назначено еще одно слушание, на котором, возможно, решится судьба ребенка.
Как писали "Дни.ру", звезда сериала "Я так долго тебя ждал" не так давно стал фигурантом уголовного дела. Экс-супруга обвинят Озджана Дениза и его брата Эрджана Дениза в избиении, угрозах расправой, оскорблениях и нарушении жилищной неприкосновенности. Прокуратура настаивает на виновности актера теленовелл и требует для него от шести до 18 месяцев тюрьмы.
Озджан Дениз все обвинения отрицает. Артист уверен, что бывшая жена, очерняя его, пытается покончить с его карьерой. Знаменитость называет действия Фейзы Актан спланированной акцией.
Напомним, Озджан Дениз и Фейза Актан поженились в 2018 году. Избранница на 20 лет младше знаменитости. В апреле того же года у пары родился сын Кузей. Супруги развелись после 15 месяцев совместной жизни.
Дениз и Актан с тех пор воюют. Актер сериала "Я так долго тебя ждал" пытается выселить экс-избранницу из своего дома в Стамбуле. Дениз считает, что Актан – ужасная мать. В ноябре 2020-го артист обратился в прокуратуру с заявлением, в котором обвинил бывшую в вымогательстве.
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