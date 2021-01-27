Выкрасила ребенка в оранжевый цвет: новый поворот в скандальных разборках актера из сериала "Любовь против судьбы"

За актера Озджана Дениза заступилась сестра, Сибель Семирджи. Родственница звезды сериала "Любовь против судьбы" готова раскрыть общественности глаза на свою бывшую невестку, Фейзу Актан.



Семирджи отметила, что встала сторону брата в его затянувшемся конфликте с экс-женой. По словам Сибель, она много раз становилась свидетелем постыдного поведения Фейзы. Актан, как заметила родственница актера сериала "Любовь против судьбы", злоупотребляет алкоголем и много курит.

Сестра Озджана Дениза считает, что ее экс-невестка никудышная мать. Дескать, женщина предпочитает посиделки с друзьями общению с ребенком. Сибель Семирджи подчеркнула, что только родами материнство не ограничивается. Ребенком надо заниматься, чего Фейза Актан никогда не делала.

Женщина сообщила также, что сын Озджана Дениза, Кузей, натерпелся от родительницы. Рядом с мамой мальчик, которому нет и трех лет, ел только бисквиты и чипсы. Актан давала малышу жевательную резинку.

"А однажды даже выкрасила его волосы в оранжевый цвет", – пожаловалась на экс-невестку Сибель Семирджи.

Как писали "Дни.ру", ранее Фейза Актан обратилась с заявлением в суд. Девушка сообщила, что бывший муж, звезда сериала "Любовь против судьбы" Озджан Дениз угрожал ей расправой и оскорблял при свидетелях.

Артисту пришлось выступить с официальным обращением. Дениз отметил, что не принимает обвинений. "Это клевета. Я хорошо обращался со своей бывшей супругой и отлично обеспечивал ее материально", – отметил Озджан.

Актер подчеркнул, что не хочет публично выяснять отношения. Знаменитость попытается оградить сына от грязи, которая из-за скандала может появиться в прессе. Озджан Дениз не хочет, чтобы став взрослым, сын прочел сведения, порочащие его мать и отца.

Отметим, Озджан Дениз и Фейза Актан после развода постоянно встречаются в судах. Актер хочет выселить экс-избранницу из своего дома в Стамбуле и получить единоличную опеку над ребенком. Актан, в свою очередь, пытается содрать с бывшего деньжат.