Измена, слухи о разводе, тяжелая болезнь: новый поворот в скандале вокруг звезды "Черной любви"

Имя звезды сериалов "Черная любовь" и "Дочь посла" Неслихан Атагюль несколько дней не сходит со страниц турецкой прессы. Всему виной слухи, о неверности мужа артистки, Кадира Догулу.
Поговаривают, что на съемках сериала "Рецепт любви" Кадир Догулу закрутил роман с партнершей, Серрой Арытюрк. Летом Кадир и Серра попали в объектив папарацци во время свидания, что, естественно, спровоцировало скандал. Догулу пытался замять ситуацию. Он заявил тогда, что встречается с Арытюрк только по рабочим вопросам. Дескать, он души не чает в своей супруге Неслихан Атагюль и счастлив в браке.
Между тем на недавней кинематографической премии в Арабских Эмиратах музыкант Онур Акай, сообщил, что в жизни Неслихан Атагюль сейчас не самый простой период. Звезда "Черной любви", заметил певец, даже на красной дорожке казалась подавленной. Разговоры о разводе, по словам Акая, расстраивают Атагюль.
Впрочем, журналистка Бирсен Алтунташ уверена, что Неслихан Атагюль больше не о чем беспокоиться. В кризисной ситуации наметился новый поворот. У соперницы актрисы, Серры Арытюрк появилось новое увлечение – 23-летний коллега по цеху Мерт Рамазан Демир. Серра уже месяц встречается с Мертом и на мужа Неслихан не претендует.
Интересно, что сама Неслихан Атагюль сплетни в СМИ никак не комментирует. Поклонники уверены, что звезда молчит, чтобы спасти пятилетний брак, который из-за череды скандалов оказался на волоске. Кроме того, с недавнего времени актриса "Черной любви" борется с серьезным недугом – синдром дырявого кишечника. Из-за болезни Атагюль временно приостановила карьеру.