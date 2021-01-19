Звезда сериалов "Черная любовь" и "Дочь посла" прервала карьеру из-за тяжелой болезни

Звезда теленовелл рассказала поклонникам, что вынуждена завершить актерскую карьеру. Неслихан Атагюль больше не будет сниматься в сериале "Дочь посла".
В "Сторис" личного "Инстаграм" актриса поблагодарила фанатов сериала за любовь к ее героине. "К сожалению, мое тело подвело меня, не выдержав сильных нагрузок, и я вынуждена уйти", – поведала Неслихан. Атагюль выразила надежду, что спустя время сможет вернуться к работе и встретится с фанатами в новом сериале.
Напомним, на днях актрису Неслихан Атагюль увезли в больницу города Мугла прямо со съемок сериала "Дочь посла". Спустя время муж знаменитости организовал ее транспортировку в госпиталь Стамбула.
Ходят слухи, что Атагюль в последнее время придерживалась жесткой диеты, которая спровоцировала проблемы со здоровьем. В клинике Неслихан поставили диагноз "синдром дырявого кишечника" – это серьезный недуг. Заболевание требует долгого лечения, оно характеризуется гиперпроницаемостью стенок органа. Кишечник перестает функционировать должным образом, частицы и молекулы пищи попадают в кровоток и вредят всему организму.
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