"Я изменил тебе!": муж огорошил получившую почетный приз звезду сериала "Черная любовь"

Турецкий сериал 2015 года "Черная любовь" удостоился премии Soap Awards 2021. Теленовелла с Бураком Озчивитом и Неслихан Атагюль в главных ролях получила почетный приз как "Лучший международный сериал". Родные, друзья и коллеги поздравляют 29-летнюю Неслихан Атагюль с очередной победой. Напомним, четыре года назад благодаря "Черной любви" актриса удостоилась на Soap Awards награды за "Лучшую женскую роль".
Сейчас Атагюль как никогда нуждается в хороших новостях. Актриса турецких теленовелл была вынуждена поставить работу на паузу из-за тяжелой болезни – синдрома дырявого кишечника. На фоне недуга знаменитость даже не смогла завершить съемки в сериале "Дочь посла" – незадолго до финала ее заменили другой актрисой. Кроме того, в последнее время ходят слухи о проблемах Атагюль в браке. Поговаривают, что что муж артистки, актер Кадир Догулу, закрутил роман на стороне. Информацию об измене супруг Неслихан отрицает.
В свежем интервью Кадир Догулу подчеркнул, что гордится успехами супруги. Также актер прокомментировал слухи о своей неверности. Артист отметил, что Неслихан не верит домыслам, распространяющимся в прессе. По словам Кадира, он и его избранница часто смеются над глупостями, которые о них пишут в СМИ. Общаясь с репортерами, Кадир вспомнил, как однажды начитавшись новостей огорошил Неслихан признанием.
"Да, я видел эти новости. Прочел и сразу сказал: "Жена! Я изменил тебе!". Мы вместе посмеялись!" – рассказал избранник звезды сериала "Черная любовь".
Как писали "Дни.ру", ранее журналистка Бирсен Алтунташ сообщила, что Неслихан Атагюль может успокоиться. Дескать, соперница актрисы больше не интересуется Кадиром Догулу и нашла себе новую жертву.