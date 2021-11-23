"Он месяц бухал": Галустян заявился к известной актрисе чумазый и в рванье

Актер напоминал бездомного на вечеринке Настасьи Самбурской.

Весной популярная актриса Настасья Самбурская отметила 34-летие. День рождения знаменитость гуляла с шиком, устроив шумную вечеринку под названием "#рванинапати" в заведении в центре Москвы. На празднике Самбурской был строгий дресс-код: гости должны были перевоплотиться в бомжей из 90-х.

Спустя девять месяцев после дня рождения Самбурская опубликовала фотоотчет с вечеринки в личном инстаграм-аккаунте. На снимках актриса, облаченная в короткое платье с пайетками черного и золотого цвета, позировала рядом с наряженными в рванье друзьями и коллегами.

Подписчики Настасьи Самбурской обратили внимание на артиста Михаила Галустяна. По мнению пользователей Сети, актер идеально попал в образ. От реального бездомного чумазый и помятый Михаил мало чем отличался. Отдельно интернет-обитатели хвалили измочаленный парик Настасьи.

"Что случилось с Галустяном? 😂, он месяц бухал с бомжами🤣 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что за бомж", "Пир во время чумы", "Атмосферно получилось! 🔥🔥🔥🔥", "Какие все элитные бомжи 😂👍", "Эти великолепные колготки подчеркивают вашу легкомысленность Настасья 😁👍🔥", "Ты с эти париком похожа на Ирину Шейк 😁", – написали Самбурской поклонники.

Отметим, ранее Настасья Самбурская сообщила о скорой премьере сериала "Универ. 10 лет спустя". Продолжение ситкома о студентах стартует 6 декабря на канале ТНТ.