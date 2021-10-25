Не Михаил: Раскрыто реальное имя Галустяна

Звезда КВН, шоу Comedy Club и множества других юмористических проектов Михаил Галустян не скрывает своего происхождения и биографических сведений — родился в Сочи, учился в колледже на фельдшера-акушера, а затем был отчислен из университета из-за частых пропусков занятий. Однако не все, что известно о комике некоторым его поклонникам, является правдой.
Сведения о реальном имени юмориста периодически были на слуху, и вот сейчас они снова всплыли в Сети. Журналисты нашли информацию о том, как родители назвали Галустяна при рождении. Как утверждают корреспонденты Teleprogramma.pro, в детстве артист носил нерусское имя Ншан. Так звали и его деда по отцовской линии.
Ранее комик объяснял, почему решил поменять данные. Об этом звездный мужчина упоминал в своей автобиографической книге. По его словам, Ншан звучит практически так же, как Миша. Михаил Галустян отмечал, что его личность соответствует символике нового имени. Комик расшифровал его как знамение и знак свыше.
25 октября 2021 года юмористу исполнилось 42 года. В личном блоге артист с радостью принимает добрые пожелания. В разделе "Сторис" инстаграм-аккаунта Михаил Галустян показал, как друзья и коллеги поздравили его с днем рождения.
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