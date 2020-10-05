Звезда российских сериалов начала рожать в такси

Звезда кино и сериалов – мама четверых детей. Младшего ребенка актриса Екатерина Копанова чуть не родила в машине.

По словам знаменитости, материнство не мешает актерской карьере. Екатерина Копанова выносила и родила четверых наследников, ни разу не уйдя в декретный отпуск. Детей артистка очень рано отправляет в детский сад. Отпрыски звезды фильма "Кровавая барыня" начинают посещать ясли уже в год.

"Я рожаю между съемками и снимаюсь между родами", – поведала артистка.

Как-то раз актрисе пришлось вернуться на съемки уже через неделю после родов. Екатерина не считает подобную ситуацию чем-то из ряда вон выходящим. Копанова отметила, что работает всего шесть дней в месяц.

Муж Екатерины Копановой принимает активное участие в воспитании детей. Мужчина сидит с отпрысками, когда артистка занята на съемках. Копанова – сторонница грудного вскармливания. На площадке артистка сцеживает молоко для малыша. Оно доставляется крохе в сумке-холодильнике.

Четвертые роды звезды кино прошли необычно. Воды у звезды отошли ночью. Екатерина Копанова вызвала такси. Артистка не рассказала водителю, что отправляется в медицинское учреждение, только назвала адрес. В пути таксист захотел заехать на заправку. Екатерина позволила. Когда мужчина вышел из машины, Копанова поняла, что малыш уже на подходе. К счастью знаменитость успела в роддом. Через пару часов у артистки появилась дочь Даша.