Взрослый репертуар Театра Наталии Сац в ноябре

Московский детский музыкальный театр имени Наталии Сац уже давно – не только детский. У него сложился огромный, полноценный и разнообразный вечерний репертуар. В ноябре советуем посетить.



Рок-опера "Повелитель мух" (20 ноября, 18:00)

Спектакль был создан по мотивам одного из самых известных и сложных философских романов лауреата Нобелевской премии Уильяма Голдинга о судьбе подростков, попавших на необитаемый остров. Это история о предательстве и возмездии, эгоизме и самопожертвовании, о том, как противостоять злу, когда оно надвигается на тебя со всех сторон. Включить в репертуар подобное произведение было в какой-то степени рискованным, но, тем не менее, рискнув, театр выиграл: получился яркий, динамичный и глубокий спектакль.

Старинная опера "Орфей" (24 и 25 ноября в 19:00)

"Орфей" Клаудио Монведерди стала четвертой репертуарной постановкой в цикле "Старинные оперы в Театре Наталии Сац". Опера идет на итальянском языке с русскими субтитрами. Но прежде, чем попасть в Ротонду, зрители оказываются в полностью измененном фойе: свет приглушен, на полу советская ковровая дорожка, цветы в кадках... Что это за дорога? Куда она ведет? На все эти вопросы публика получает ответы на самом спектакле, который становится глубоким пронзительным разговором о течении времени и невозможности вернуться назад и хотя бы что-то изменить.

Балет "Маскарад" (26 ноября, 19:00)

Балет Кирилла Симонова по пьесе Михаила Юрьевича Лермонтова "Маскарад" продолжает линию нашего театра на обращение к литературной и музыкальной классике, на создание спектаклей для старшего школьного возраста и молодежи. В спектакле звучат Сюита к драме М. Ю. Лермонтова "Маскарад", Сюита к пьесе Б. Лавренева "Лермонтов" и другие произведения Арама Хачатуряна.

Опера-буффа "Тайный брак" (27 ноября, 19:00)

"Тайный брак" – единственная по сей день исполняемая опера Доменико Чимарозы и единственная в истории мирового театра опера, полностью "сыгранная на бис" сразу же после премьеры 7 февраля 1792 года в Придворном театре Вены. "Тайный брак" является типичной итальянской комической оперой. Яркие сценические зарисовки представлены множеством ансамблей: терцетов, квартетов и квинтетов, а в развёрнутом финале принимает участие весь актёрский состав, занятый в этом произведении.

Одноактный камерный балет "Картинки с выставки" (28 ноября, 17:00)

Балет Кирилла Симонова "Картинки с выставки" перенесет нас в мир детских сновидений. Там, блуждая в причудливом сказочном саду, кто-то из детей встретит страшного клоуна, способного менять обличия, а кто-то – ангелов, чтобы вместе с ними летать над Землей. Девочка-сирота увидит в своем сне родителей, а мальчик, наконец, победит в игре в войну. Смешивая жанры и стили, миксуя классическую музыку М. Мусоргского и ее сегодняшнюю версию нашего современника Вольфгангом Миттерером (Wolfgang Mitterer), хореограф Кирилл Симонов и художник Вячеслав Окунев создали сценическую фантазию на тему детства.

С афишей можно подробнее ознакомиться по ссылке: https://teatr-sats.ru/afisha