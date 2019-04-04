Илья Авербух расскажет историю своего успеха

6 и 7 апреля 2019 года в МСА "Лужники" состоится грандиозное гала-шоу Ильи Авербуха "15 лет успеха". В нем примут знаменитые фигуристы, звезды мировой величины, победители мировых чемпионатов и олимпийские чемпионы, в том числе Татьяна Навка и Роман Костомаров, Екатерина Гордеева, Алексей Ягудин, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Максим Маринин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Албена Денкова и Максим Ставиский, Владимир Беседин и Алексей Полищук и многие другие.

Неотъемлемой частью шоу станут спортсмены из сборной России по фигурному катанию: уникальные Александра Трусова и Анна Щербакова, Софья Самодурова, Михаил Самарин, Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицына и Никита Кацалапов и другие фигуристы. Зрители будут рады увидеть в гостях и насладиться голосами музыкальных гостей. Среди них – Диана Арбенина и "Ночные Снайперы", Пелагея, Зара, Наталья Подольская, Валерия Ланская, Екатерина Гусева, Нюша, Алексей Воробьев, Мариам Мерабова, группа "Кватро".

Илья Авербух: "Я счастлив, что все ребята, с которыми я начинал 15 лет назад, все эти годы идут со мной по одной дороге. Я благодарен каждому, кто меня поддерживал, кто меня вдохновлял и кто участвовал во всех моих проектах и начинаниях. Все, кто будет выступать на гала-шоу – так или иначе моя жизнь и судьба, спортивная и творческая. С кем-то я работал в телевизионных проектах, для кого-то – ставил номера для участия в соревнованиях. Думаю, что во многом благодаря нашим общим усилиям и энергии фигурное катание в нашей стране сейчас является одним из самых популярных видов спорта. Нами пройден большой путь, но мы не остановимся и будем вместе штурмовать все новые вершины".

