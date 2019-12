В Москве прошел Международный Форум "Woman Who Matters – 2019"

29 и 30 ноября в Цифровом Деловом Пространстве состоялся Международный Форум "Woman Who Matters". На женском бизнес-форуме около 300 спикеров из России, Китая, Франции, США, обсудили самые актуальные вопросы современных женщин.

Деловую часть официально открыла Основатель и Директор Премии и Форума, Анна Рудакова: "Мир стремительно развивается и роль женщины сегодня уже вышла далеко за рамки ее классического восприятия, как лишь домохозяйки и матери. Очень много женщин сегодня активно создают стартапы, достаточно большой процент женщин в России занимают руководящие посты в компаниях. И я могу сказать, что всё больше компаний в России, международных и крупных, активно работают над созданием комфортной рабочей среды для своих сотрудниц. Есть очень много интересных внутрикорпоративных проектов – специальные тренинги, образовательные проекты для женщин, которые уходили в декрет и "подзабыли" навыки, а также создание дружественной инфраструктуры".

На Международном Форуме в качестве спикеров выступили: Александр Цыпкин, писатель, эксперт по стратегическому PR, Вирджиния Тан, основательница LeanIn China, учредитель международного конкурса She Loves Tech и главный партнер фонда Teja fund, Дэйв Вайсэр, основатель и генеральный директор компании Gett, Ирина Никулина, генеральный директор БУАРОН, Россия, Валери Пуансо, Генеральный директор БУАРОН, Франция, София Азизян, Партнер компании EY, руководитель практики аудиторских услуг, руководитель программы "Деловые женщины", Евгения Тюрикова, глава Sberbank Private, Андрей Кришнев, генеральный директор Nike Россия, Дженнифер О,Лир, Директор по развитию личностного разнообразия, вовлеченности и учёту индивидуальных особенностей персонала, компания Merck, Наталья Шкулева, Бренд – директор ELLE, президент Hearst Shkulev Media, Татьяна Гатинская, генеральный директор "Алкон" в России, Виктория Павлова, глобальный вице-президент по маркетингу Mastercard, Александра Митрошина, блогерка, общественный деятель, Лаура Джугелия, главный редактор Peopletalk, Оксана Лаврентьева, Владелица компании Rusmoda и центров красоты и здоровья "Белый сад", акционер издательского дома Independent Media, Анастасия и Анатолий Кучерена, Консалтинговая компания Кучерена групп, Валерия, Певица, народная артистка Российской Федерации, предприниматель, Иосиф Пригожин, продюсер, бизнесмен.

Параллельно в десяти залах, проходили выступления именитых спикеров. По итогам Форума, площадку посетили свыше 3000 зрителей.

В рамках деловой части, 29 ноября, состоялась III Торжественная церемония награждения лучших корпоративных проектов в отношении женщин в рамках Премии Woman Who Matters. Ведущей церемонии стала – телеведущая МАТЧ ТВ, Юлия Шарапова. AfterParty международного форума после Церемонии прошла при поддержке международной платежной системы Mastercard.

На сегодняшний день, здоровье является основным критерием, опробованным и результативным инструментом формирования мотивации к ЗОЖ. Получив знания о том, что же такое здоровый образ жизни в действительности, составив свою индивидуальную программу, можно ее осознано реализовать в жизнь, сохраняя свое собственное здоровье.

"Здоровье бизнеса" – понятие не только метафорическое, но и буквальное. Более половины наших соотечественников (59%) оценивают состояние своего здоровья как отличное и хорошее. Одновременно с этим треть опрошенных жалуется на проблемы с весом, сном и на недостаток энергии. Это и стало стимулом для развития некоммерческой организации КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ. Ее силами уже проведено свыше 250 выездных лекций и семинаров в 10 городах страны. Надеемся, что в ближайшие годы наши взгляды на осознанное отношение к здоровью будут разделять и тысячи единомышленников по всей России, что позволит изменить отношение общества к самому важному ресурсу человека – его здоровью", – прокомментировала Генеральный директор компании "БУАРОН" в России, Ирина Никулина.

Много лет считалось, что единственная роль женщины – хранить домашний очаг и воспитывать детей. Но наш век кардинально отличается от предыдущих, не только с точки зрения научного и технического прогресса. Татьяна Гатинская, Генеральный директор "Алкон" в России, выделила самую актуальную тему в современном мире: "Стремительный успех Форума Woman Who Matters подтверждает актуальность его главной темы – роли женщины в современном мире. В нашей компании больше 60% сотрудников – женщины, и мы придаем большое значение повестке женского лидерства и комфортных условий труда. Среди реализуемых программ: особые условия компенсации декретного отпуска, детская комната в московском офисе компании, стажировки для детей сотрудников и день семьи. Сотрудницы "Алкон" в России, демонстрирующие высокие результаты, получают возможность принять участие в Программе развития женского лидерства на уровне региона Европы. Я уверена, что подобные инициативы станут новым этапом развития подхода к бизнесу в нашей стране".

Изменяющиеся приоритеты кандидатов при выборе места работы направляют HR – менеджеров на поиски актуальных методов и технологий эффективного рекрутинга. "Правильно" выбранные методы вовлечения кандидатов привлекут целевую аудиторию и обеспечат найм лучших увлеченных профессий, имеющих сильную внутреннюю мотивацию, трудолюбивых и талантливых.

"Сотрудники – основная ценность нашей компании. Мы поддерживаем в компании такую рабочую среду, которая создает благоприятную атмосферу для эффективного сотрудничества и инновационного мышления, позволяет нашим профессионалам получать возможности роста в мультикультурной и инклюзивной среде, что в итоге формирует лучший опыт сотрудника в течение всей карьеры. Направление Многообразие и Вовлечение включает в себя системную работу по таким аспектам, как программы найма людей с инвалидностью, увеличение числа женщин на управленческих позициях, поддержка практик равенства и открытости, и многим другим. Мы убеждены, что такая корпоративная культура помогает достигать выдающихся бизнес результатов и делает наш мир лучше", – говорит управляющий по устойчивому развитию и волонтерским проектам Аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России, Ольга Лучина.

Мир меняется каждую минуту. А вместе с ним меняется и представление о прекрасном. О том, что на сегодняшний день актуально в fashion индустрии, рассказала генеральный директор Vladi Collection, Кристина Некрасова: "В наш век стремительных скоростей и быстро меняющихся ориентиров, особенно в fashion индустрии, для бренда Vladi Collection важны базовые ценности: "Классика, то, что не устаревает и будет востребовано всегда. "Безупречность и качество в каждой детали" – вот кредо модного бренда".

Как чувствовать себя защищенным? Чувство защищенности возникает, когда человек сознательно и, сохраняя ответственность, воздействует на обстоятельства жизни, чтобы обеспечить условия для своего душевного равновесия и гармоничного развития. Александра Митрошина, блогерка, общественный деятель, прокомментировала: "Несмотря на то, что в сегодняшней повестке очень громко звучит проблема домашнего насилия и культуры насилия, в которой мы живем, мы всей командой "ТыНеОдна" надеемся поменять вектор культуры так, чтобы каждый в нашем обществе чувствовал себя комфортно и безопасно".

В эпоху цифровых технологий большое значение приобретают возможности подготовки финансовых отчетов в режиме реального времени, а также точность финансового прогнозирования. Ольга Ихлеф, управляющий директор и старший консультант UBS и роли финансового благополучия женщин: "UBS придает большое значение роли женщин и их финансовому благополучию – это наше отражение в нашем отчете "Own your worth" ("Управляйте своими финансами") и в нашей деятельности на различных рынках, включая Россию, направленной на расширение участия женщин в принятии финансовых решений. Поддерживая форум "Woman who Matters", мы хотим показать, что и женщины, и мужчины могут смотреть в будущее с оптимизмом, – и подать пример финансового партнерства будущим поколениям".

Миллионы женщин и мужчин в странах мира лишены доступа к возможностям образования и трудоустройства, вынуждены заниматься определенными видами деятельности или получать за свой труд меньше, чем он стоит, только лишь по причине своей инвалидности или этнического происхождения, расовой или половой принадлежности и т.д. Дискриминация, которой подвергаются на рынке труда определенные категории населения, например, женщины, этнические или расовые меньшинства и мигранты, серьезно повышает их подверженность риску эксплуатации и злоупотреблений, в том числе в форме принудительного труда. "Компания Unilever на протяжении многих лет держит курс на устойчивое развитие и повышение качества жизни для миллионов людей во всем мире. Большое внимание уделяется преодолению гендерных стереотипов в обществе и бизнесе, ближайшими планами компании является расширение возможностей 5 миллионов женщин и их доступа к участию в программах, направленных на повышение их безопасности и развитие профессиональных навыков. Косметический бренд "Черный Жемчуг" также поддерживает глобальную программу USLP и в 2019 году представляет социальную миссию по борьбе со стереотипами возраста в отношении женщин, совместно с БФ "Равенство возможностей", ведь сегодня годы не определяют цель и роли в обществе, и мы рады напомнить об этом женщинам, чтобы мотивировать на новые свершения", – рассказывает директор по маркетингу категории средств по уходу за кожей, Unilever, Екатерина Агеева.

