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В Москва-Сити пройдет благотворительный показ Art&Fashion Show

Фото: пресс-служба
19 декабря в рамках выставки In Dante Veritas состоится благотворительный показ Art&Fashion Show. Собранные средства будут направлены в фонд Гоши Куценко "Шаг вместе". Количество билетов ограничено 
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В благотворительном показе в "Афимолл Сити" примет участие дизайнер, работающий с российскими звездами – Julia Day. Она представит новую эксклюзивную коллекцию 2019 года, состоящую из тридцати незабываемых образов. Вечерние платья и комбинезоны сложного кроя, выполненные из бархата, "железных тканей", декорированные перьями и камнями, создадут атмосферу таинственности. Магию образов подчеркнут маски, сделанные вручную. В дефиле примут участие модели агентства Casta Model Management, в частности "Мисс Волга-2018" Анастасия Конарева и "Вторая Вице-мисс Волга-2018", "Первая Вице-мисс Гран-при России-2018" Полина Сероусова, а также популярная бразильская певица, участница проекта "Голос" и конкурса "Новая волна" Габриелла и celebrity DJ, официальный DJ Филиппа Киркорова Катя Гусева. 

Фото: пресс-служба

Юлия Дэй – молодой и амбициозный дизайнер, которого выбирают Кристина Орбакайте, Алсу, Ляйсан Утяшева, Альбина Джанабаева, Инна Маликова, Юлия Ковальчук, Наталья Подольская, Жасмин, Екатерина Гусева и другие звезды шоу-бизнеса. "Что может быть лучше, чем сделать доброе дело в преддверии Нового года и помочь тем, кому поддержка нужна больше всего — детям", – прокомментировала дизайнер Юлия Дэй.

Благотворительный проект придут поддержать Гоша Куценко, Виктор Логинов, Юлия Ковальчук, Екатерина Гусева, Агата Прилучная, Павел Деревянко и многие другие.

Как отметил автор In Dante Veritas Василий Клюкин, работы Julia Day очень хорошо интегрировались в концепцию самой выставки. "Железные ткани" и "живые скульптуры", созданные из стальных пластин, таинственность коллекций, уникальная авторская техника – вот, что объединяет коллекцию Юлии и произведения скульптора.

Фото: пресс-служба

"Еще в самом начале работы выставки мы задумались о проведении нашего благотворительного "Венецианского карнавала". In Dante Veritas призвана задуматься о том, из чего мы сделаны, показать человеческие пороки такими, какие они есть, рассказать о них. Поэтому модели fashion-показа будут в масках, а зрителям предстоит не только погрузиться в атмосферу таинственности, но и задуматься о своих собственных грехах, начать внутреннюю борьбу с ними и даже сделать доброе дело – помочь детям", — рассказал скульптор Василий Клюкин.

In Dante Veritas – это современная интерпретация "Божественной комедии" Данте Алигьери. Открытие выставки состоялось этим летом в Русском музее (Санкт-Петербург). За три месяца In Dante Veritas посетили около 200 000 человек. Гнев, Уныние, Чревоугодие, Лицемерие, Обольщение – зрителям предстоит столкнуться с человеческими пороками буквально лицом к лицу, всего 27 "живых скульптур". Каждый персонаж выполнен с использованием особой авторской техники: стальные пластины, словно страницы книги, собираются друг в друга без какого-либо дополнительного крепления. Специально к столичной выставке Василий Клюкин создал новые объекты, а при оформлении выставочного пространства использовал мэппинг-инсталляции, чтобы передать атмосферу Инферно. В "9 круге", в зале Предателя, посетители могут оставить инициалы тех людей, которые их когда-либо предавали. Выставка In Dante Veritas открыта для посещения до 27 января 2019 г. После Москвы в рамках мирового турне коллекция отправится на Венецианскую биеннале (Арсенал), а оттуда – в Ватикан (Браччо ди Карло Маньо Собора Святого Петра), в Нью-Йорк и Майами.

Фото: пресс-служба

Мероприятие Art&Fashion Show начнется в 19:00. После показа состоится розыгрыш подарков от Toy.ru и сертификата на приобретение или пошив изделия от Julia Day. Все желающие смогут пообщаться с дизайнером fashion-бренда и посмотреть выставку In Dante Veritas.

Количество билетов ограничено.

Мероприятие Art&Fashion Show

19 декабря 19:00

Сбор гостей: 18:00

Стоимость: 1000 рублей (посещение показа и выставки In Dante Veritas)

Продажа билетов: сайт indante.ru (В разделе "Афиша)

http://indante.ru/events/dobro-pozhalovat-v-inferno.html

Адрес: Пресненская набережная, 2, ТРЦ "Афимолл Сити", 6 этаж

Справочная информация

Василий Васильевич Клюкин (род. 3 марта 1976 г. в Москве) – известный скульптор, архитектор, писатель и меценат. Является резидентом княжества Монако, гражданином России и Израиля. Его архитектурные концепты публикуются по всему миру, а скульптуры можно увидеть в Москве, Лондоне, Монте-Карло, Люцерне, Каннах и Ибице. Работы Василия находятся в коллекциях князя Монако Альбера II, Чарльза Саатчи, Леонарда Блаватника, Евы Лонгории, Леонардо Ди Каприо и многих других коллекционеров.

В 2013 году Василий Клюкин выпустил архитектурный альбом Designing Legends, который включил в себя 50 проектов зданий будущего: небоскребы, музеи, оперные театры и др.

В 2016 г. вышел его научно-фантастической роман "Коллектив Майнд" – антиутопия о создании искусственного интеллекта, компьютера, который использует способности человеческого мозга как топливо. За экранизацию романа взялся голливудский продюсер Питер Д. Грейвз. В том же году Василий представил свою первую серию "живых скульптур".

В 2017 году созданная им статуэтка Golden Madonnina стала официальной наградой Миланской недели дизайна. На гала-ужине amfAR в Каннах скульптуру The Dancing fairy из коллекции Muses приобрел известный коллекционер Леонард Блаватник. А для благотворительного аукциона Леонардо Ди Каприо, посвященного исчезающим видам тигров, Василий создал трехметровую "живую" скульптуру этого животного под названием "6/9". Арт-объект пополнил коллекцию самого актера. В августе 2017 г. на фестивале современного искусства Burning Man скульптор представил инсталляцию The Beating heart, которую позже можно было увидеть на форуме Sinergy Global Forum в Madison Square Garden (Нью-Йорк).

В 2018 году скульптура "Эксдоминатор" выставлялась в Монте-Карло, а в следующем году будет представлена в рамках Венецианского биеннале.

В сентябре этого года работа "Почему люди не летают", созданная из пластиковых отходов более чем из 150 стран, была показана на благотворительном вечере Monte Carlo Gala for the Global Ocean (Монако). Скульптура приобретена известным голландским коллекционером, все собранные от продажи средства пошли на мероприятия по защите мирового океана.

http://vklyukin.com/

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