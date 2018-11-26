"Ревизор.Версия": новое прочтение классики

История о том, как мелкого чиновника приняли за присланного из Петербурга с целью выявления административных злоупотреблений ревизора, считается одной из важнейших комедий русского театра. Ревизор – это гротескное и сатирическое произведение – также и комедия ошибок, высмеивающая коррумпированных городских чиновников, которые попадают в ловушку своих собственных заблуждений.

Действие разворачивается в отдаленном городке Имперской России, вялотекущая ленивая жизнь которого, состоящая из преступлений, взяточничества и нечистоплотности, внезапно прервана страшным известием о приезде ревизора. Выясняется, что все чиновники городка берут взятки, используют служебное положение, проворачивают темные делишки и используют свое служебное положение. Всех этих героев высмеивает Гоголь в их комичном бросании в услужение молодому человеку, который мгновенно осознает все выгоды ситуации и в итоге обнажает и собственную нравственную убогость.

Оригинальная версия в современной интерпретации режиссера Роберта Стуруа, назвавшего свой спектакль "Ревизор. Версия", предстает как монументальный художественный синтез различных жанров, превращается в комедию делль’арте, действие которой столь близко нам сегодня, несмотря на то, что оно разворачивается 200 лет назад. Гоголевский театр звучит живо и вовсе не литературно в своей попытке показать через смех и комичность мелочность и лицемерие нашего сегодняшнего времени, а также путь исправления ошибок. Гоголь говорил, что смех является единственным порядочным действующим лицом этой комедии. И актеры передают зрителю именно это ощущение, которое можно сформулировать следующим образом: "Это смешно до ужаса".

Режиссура Стуруа передает смесь абстракции и реализма с такой точностью и изобретательностью, что сложно представить себе постановку более ясную и убедительную. Начиная с идеи художественного оформления Александра Боровского, который превращает место действия – окруженное стенами со множеством окон, в котором лишь иногда появляется один-единственный стул – в нечто вроде Дворца Де Кирико, в проемах которого словно скульптурные эскизы появляются персонажи этой классической комедии "типов".

Поэтому вовсе не случайно Стуруа отсылает – особенно в пантомимах, поставленных хореографом Константином Мишиным – к актерским механизмам, характерным для комедии делль’арте. И эта отсылка – основание для которой дает сам текст Гоголя, (достаточно вспомнить о пятой сцене пятого акта, в которой Бобчинский и Добчинский сшибаются лбами, пытаясь одновременно поцеловать руку Анны Андреевны) – в свою очередь подчеркивает историческую случайность времени и места действия.

В том, что касается абстракции, спектакль Стуруа головокружительно прекрасен. Начнем с того, что Хлестакову по тексту Гоголя двадцать три года, здесь же это неподвижный старик – с самого начала он предстает перед нами в инвалидном кресле с укутанными одеялом коленями, его усталый голос звучит жалостливо, время от времени он засыпает. В общем, он тоже полноправная часть этого нравственного паралича, охватившего мирок бездельников, способных лишь к призрачной жизни. И напротив, чиновники – союзники Городничего, которые в комедии Гоголя являются достаточно взрослыми людьми, здесь молоды, и это подчеркивает, что коррупция не зависит от возраста.

Все обостряется и сводится к итогу в финальном эпизоде. В разгар праздника под музыку арии Верди "Va, pensiero" в честь помолвки дочери Городничего Марьи Антоновны и мнимого ревизора, на сцену само по себе возвращается инвалидное кресло, в котором весь спектакль сидел Хлестаков. На нем – чемодан с денежными подношениями чиновников. Уверенной походкой он возвращается в виде настоящего ревизора, прямиком от его величества, и приказным тоном требует всех к себе. Возникает знаменитая немая сцена, кладбищенскую тишину которой прерывает трескучий звук от пустого инвалидного кресла.

Толпа уже взрастила своего кумира и палача, но столь лакомое место не будет пустовать долго. И занять его может любой, кто окажется в нужное время в нужном месте.

А сверху летит белое перо и объявляет о следующем ревизоре, таком же, как и предыдущий.

Это перо – очевиднейший знак бесподобной иронии, которой следует Стуруа в своей постановке, во исполнение заявления Гоголя о том, что именно смех является единственным порядочным персонажем этой комедии. И что касается последнего – я ограничусь тем, что упомяну сцену, в которой спину Анны Андреевны, жены Городничего, сводит судорогой при первом знаке внимания Хлестакова.

Театр Et Cetera , спектакли 7 и 25 декабря 2018 года.

