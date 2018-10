Queen Best Hits: единственный концерт в Москве

Show Must Go On! Незабываемый голос Фредди Меркьюри навсегда останется в нашей памяти. Мы не можем забыть его легендарные ХИТЫ и хотим подарить им вечную жизнь. Для всех поклонников великого Фредди Меркьюри новый проект оркестра "Русская Филармония" Queen Best Hits. Новая жизнь и новое звучание легендарных хитов группы "Queen" и альбома "Barcelona".



К 30-летию выхода альбома "Barcelona" Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" решил воплотить в жизнь идею Фредди Меркьюри исполнить все песни альбома с симфоническим оркестром. Концерт пройдет 2 ноября в Государственном Кремлевском Дворце.

Ураган эмоций, полное погружение в атмосферу бесконечного музыкального драйва в богатом звучании большого симфонического оркестра, масштабного бэк-вокала, рок-группы, шведских рок-певцов, оперной примы Большого театра и харизматичного дирижера. Новая жизнь 15 легендарных хитов группы "Queen", среди которых Bohemian Rhapsody, We are the Champions, Don’t Stop Me Now, We Will Rock You, Show Must Go On, а также 10 композиций из альбома "Barcelona"!

С марта 2017 года началась работа по подготовке к проекту "Queen – Barcelona". Пять аранжировщиков из Швеции, Великобритании и России создавали весь музыкальный материал. Грандиозный состав исполнителей – более 100 музыкантов: шведские музыканты рок-певцы Магнус Баклунд, Йохан Бодинг и дирижер Ульф Ваденбранд, солистка Большого театра Дарья Зыкова, бэк– вокал, состоящий из солистов капеллы Юрлова (16 человек), рок-группа и Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония" (80 человек). Концерт-презентация состоялся 18 апреля 2018 года в Московском Международном Доме Музыки и имел оглушительный успех.

Удивительный творческий союз двух гениальных музыкантов 20 века Монтсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри дал жизнь единственному в своем роде альбому "Барселона". Всё началось в марте 1987 года, когда Фредди встретился с Монтсеррат в Барселоне. Тогда он подарил ей кассету с несколькими своими новыми песнями. Кабалье понравились эти работы, и она даже исполнила одну из них на концерте в Ковент Гарден в Лондоне к огромному удивлению Фредди. Выходу совместного альбома предшествовало два выступления Фредди и Монтсеррат, они исполняли знаменитую Барселону, которую Фредди посвятил родному городу Кабалье. 8 октября 1988 года на фестивале "La Nit" в Барселоне были исполнены три песни из этого альбома: "Golden Boy", "How Can I Go On" и Barcelona. Для Фредди Меркьюри это выступление стало последним. Заглавная песня альбома Barcelona являлась гимном Летних Олимпийских Игр в Барселоне 1992 года. В 2018 году исполняется 30 лет со дня выхода альбома.