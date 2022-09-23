Где в России дают большие зарплаты: ТОП-3 региона

Величину средней зарплаты в разных уголках страны зафиксировала официальная статистика. На портале RT появилась сводка регионов, где за труд дают большие (в соотношении с другими территориями, — Прим. ред.), вознаграждения.
Итак, лидерами стали:
- Ямало-Ненецкий АО — 135,8 тыс. руб.,
- Камчатка — 127,2 тыс. руб.,
- Ненецкий АО — 123,7 тыс. руб.
Сайт "Вести Подмосковья" поясняет некую закономерность, ссылаясь на слова эксперта центра исследований. Он заявил, что в ТОПе по размеру зарплат всегда находятся те регионы, где работники заняты нефтегазовой промышленностью, добычей золота и алмазов.