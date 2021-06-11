В Южно-Сахалинске загорелась крыша пятиэтажного дома

В Южно-Сахалинске произошел серьезный инцидент. СМИ пишут, что в городе загорелась крыша одного их жилых домов.
По данным телеканала "360", на месте работают пожарные. О погибших и пострадавших не сообщается.
В Южно-Сахалинске произошел серьезный инцидент. СМИ пишут, что в городе загорелась крыша одного их жилых домов.
По данным телеканала "360", на месте работают пожарные. О погибших и пострадавших не сообщается.
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