Вячеслав Володин пообщался с жителями Ржева

Тему состояния дорог в регионе подняла жительница деревни Погорелки, находящейся в 30 километрах от Ржева. Женщина пожаловалась на качество дорожного полотна и попросила решить наболевшую проблему.
"Мы 20 с лишним лет сюда ездим. Дороги кошмарные, не проехать", – возмутилась она.
По словам Вячеслава Володина, в будущем до Ржева пройдет новая четырехполосная дорога. Проектная документация будет подготовлена уже в этом году.
"Со следующего года начнутся работы. Приезжать с Москвы будет более комфортно", – отметил спикер.
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