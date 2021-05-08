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Регионы
Вячеслав Володин пообщался с жителями Ржева

Вячеслав Володин пообщался с жителями Ржева

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в преддверии Дня Победы посетил Тверскую область и возложил цветы к Мемориалу советскому солдату подо Ржевом. После этого председатель ГД пообщался с местными жителями. Один из интересовавших людей вопросов касался строительства дорог в Тверской области.
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Тему состояния дорог в регионе подняла жительница деревни Погорелки, находящейся в 30 километрах от Ржева. Женщина пожаловалась на качество дорожного полотна и попросила решить наболевшую проблему.

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"Мы 20 с лишним лет сюда ездим. Дороги кошмарные, не проехать", – возмутилась она.

По словам Вячеслава Володина, в будущем до Ржева пройдет новая четырехполосная дорога. Проектная документация будет подготовлена уже в этом году.

"Со следующего года начнутся работы. Приезжать с Москвы будет более комфортно", – отметил спикер.

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Фото: Duma.gov.ru
Автор: 8 мая 2021, 22:30

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