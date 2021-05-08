Вячеслав Володин пообщался с жителями Ржева

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в преддверии Дня Победы посетил Тверскую область и возложил цветы к Мемориалу советскому солдату подо Ржевом. После этого председатель ГД пообщался с местными жителями. Один из интересовавших людей вопросов касался строительства дорог в Тверской области.

