Володин предложил правительству создать рабочую группу для выравнивания бюджетов регионов

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с фракцией "Единая Россия".

Во время беседы Вячеслав Володин отметил, что совместная работы Госдумы и правительства достаточно эффективна перед отчетом, назначенным на 12 мая. Мол, в настоящий момент кабмин уделает особое внимание решениям, которые принимает нижняя палата парламента.

Также спикер Госдумы напомнил, что депутаты активно обсуждали вопрос бюджетной обеспеченности регионов. Он отметил: дотационные субъекты РФ тяжело справляются с проблемами за счет своего бюджета. При этом важно, чтобы страна развивалась, а для этого необходимо делать все возможное, считает Володин.

По мнению Вячеслава Викторовича, существует большая разница между самыми обеспеченными регионами и менее обеспеченными, поэтому ее нужно сокращать. Спикер Госдумы предложил председателю правительства Михаилу Мишустину организовать рабочую группу, которая займется этим вопросом.

Регионы, где нет нефти, газа и деловой активности, должны знать, что поддержка будет оказана, подчеркнул Володин. Мол, необходимо сделать так, чтобы местные жители оставались на родине, могли заниматься самореализацией и жить в комфорте, как в столице.

Михаил Мишустин согласился с председателем Госдумы. Премьер-министр отметил, что поддерживается людей формат решения проблемы. По его словам, сейчас важно более детально разобраться в этом вопросе и подумать, какие меры может принять правительство.