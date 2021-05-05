Туристка сломала позвоночник по дороге в Сочи

В поезде Москва—Сухум на 72-летнюю туристку из Ростова-на-Дону упал багаж ее соседа по купе. Прямо с вокзала в Сочи женщину доставили в больницу. Выяснилось, что у нее был компрессионный перелом позвоночника.
В поезде Москва—Сухум на 72-летнюю туристку из Ростова-на-Дону упал багаж ее соседа по купе. Прямо с вокзала в Сочи женщину доставили в больницу. Выяснилось, что у нее был компрессионный перелом позвоночника.
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