В Сургуте при столкновении катера и баржи погибли люди

На реке Обь в Сургуте столкнулись баржа и катер, на борту которого находились восемь человек, передает RT. В результате аварии на воде из них погибли четверо, еще четверо пострадали. На барже никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.
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