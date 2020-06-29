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Володин посетил отремонтированный Центр неотложной помощи в Пензе

Володин посетил отремонтированный Центр неотложной помощи в Пензе

Вячеслав Володин (по центру). Фото: pnzreg.ru/
Накануне основного дня голосования по поправкам к Конституции спикер Госдумы Вячеслав Володин посещает свой избирательный округ. На прошлой неделе он побывал в Саратовской и Волгоградской областях. В понедельник, 29 июня, – в Тамбовской и Пензенской.
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В Пензе спикер Госдумы вместе с губернатором региона Иваном Белозерцевым осмотрели Центр неотложной помощи, который недавно был отремонтирован. Также на этой территории появится реабилитационный центр – соответствующее решение было принято четыре года назад во время визита Вячеслава Володина.

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По словам спикера, под крышей одного корпуса будут собраны учреждения, оказывающие медицинскую помощь. Сделано все, чтобы создать современные условия для персонала, подчеркнул законодатель. При реализации проекта будут учтены предложения экспертов в сфере здравоохранения.

В будущем центре разместятся службы и отделения скорой и неотложной медпомощи, центр реабилизации. Для пациентов будут созданы лучшие условия для скорейшего выздоровления и реабилитации после травм и операций.

"Если нам удастся это сделать в течение двух лет, тогда можно будет сказать, что есть все необходимое для того, чтобы полноценно и эффективно работала областная станция "Скорой медицинской помощи". И дальше эти возможности должны быть реализованы для оказания помощи нашим гражданам", – отметил Володин.

Иван Белозерцев выразил благодарность председателю нижней палаты за финансовое содействие в реконструкции областной станции медпомощи. При поддержке спикера были закуплены 30 карет скорой помощи – сейчас они работают в сельской местности.

Также в программе визита Вячеслава Володина – разъяснение и обсуждение поправок к Конституции. Основной день голосования пройдет 1 июля. Сам спикер уже отдал свой голос на одном из участков в Москве.

Володин призвал россиян принять участие в голосовании. Поправки направлены на то, чтобы укрепить страну, повысить благосостояние граждан, подчеркнул законодатель.

Автор: 29 июня 2020, 20:03 Источник: Сайт правительства Пензенской области ✓ Надежный источник

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