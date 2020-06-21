Володин: Поправки к Конституции укрепляют суверенитет России

"Государство гарантирует: если заработная плата, то не менее минимального прожиточного минимума, если пенсия, то с обязательной индексацией", – сказал спикер в интервью телеканалу "Россия-24".
Поправки в основной закон позволят укрепить суверенитет России, уверен Володин. "Если только решения межгосударственных организаций будут противоречить нормам нашей Конституции, решающее слово за нашей Конституцией", – напомнил спикер ГД.
Что касается передачи парламенту дополнительных функций, то таким образом президент фактически передает свои полномочия гражданам, считает Володин. Через своих представителей в Госдуме люди будут решать, кто и какие посты займет в правительстве, пояснил спикер.
По его словам, ответственной и содержательной работы станет больше. На депутатов ложится огромная ответственность, должно измениться взаимодействие с правительством.
"Потому что зачастую сегодня депутаты прячутся за правительство: а мы здесь ни при чем – это правительство такое приняло решение или министр недорабатывает, – отметил председатель нижней палаты. – А здесь уже эти разговоры будут неуместны, потому что с депутата избиратель всегда спросит: вы утвердили этого министра, так спрашивайте с него".
Напомнил спикер и о поправке, которая запрещает занимающим ответственные должности чиновникам иметь двойное гражданство. Люди, претендующие на такие должности, должны понимать, что идут служить стране и людям, которые их избирают, подчеркнул Володин.
"Не может быть такого, что у человека две родины, два паспорта", – уверен законодатель.
Напомним, что голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля. С 25 по 30 июня в ряде регионов состоится электронное голосование.
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