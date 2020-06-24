Володин возложил цветы на Мамаевом кургане

Одним из главных символов Победы в Великой Отечественной войне считается Мамаев курган. Важность мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" отметил и Вячеслав Володин.
"Сегодня здесь, в Волгограде, соприкасаешься с историей и понимаешь, какой ценой далась Победа, далась наша жизнь", – подчеркнул спикер Госдумы. Он отметил, что Великая Отечественная война затронула каждую семью в стране. Беда не обошла стороной и семью Вячеслава Володина.
"У меня погиб дедушка, у бабушки погибли три брата, у папы погиб брат", – напомнил председатель нижней палаты парламента. "Поэтому для нас День Победы – это всегда праздник со слезами на глазах", – добавил он.
При этом Победа в Великой Отечественной войне дала возможность всем, не только гражданам России, жить, планировать свое будущее и радоваться жизни. "И сегодня мы должны сделать все, чтобы никто не мог очернить нашу Победу", – уверен Вячеслав Володин.
Память о подвиге предков россияне должны пронести через годы и века, передать нашим детям и внукам. Герои, которые пожертвовали своими жизнями ради Победы, не могут сами себя защитить. Эта миссия ложится на плечи живущих сейчас.
"Это действительно для нас святой день и святой Праздник. С Праздником вас!", – подчеркнул спикер Госдумы.
Напомним, Волгоградская область входит в избирательный округ председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
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