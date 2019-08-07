"ЕР" собрала более тонны вещей для пострадавших от паводка в Приамурье

За неделю в 21 пункте сбора гуманитарной помощи, открытых на базе общественных приемных "Единой России" и в штабах "Молодой гвардии", было собрано более тонны вещей и продовольствия для жителей Амурской области, пострадавших от паводка. Приемом, сортировкой и отправкой гуманитарной помощи заняты более 400 членов партии и МГЕР.



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