"ЕР" собрала более тонны вещей для пострадавших от паводка в Приамурье

Активисты "Молодой гвардии Единой России" передают
помощь в Мазановский и Селемджинский районы области – наиболее пострадавшие от
паводка. Собранные вещи и продукты через центры социальной помощи передаются
нуждающимся.
Зампред координационного совета МГЕР Сергей Перепелов напомнил, что с первого для работает "горячая линия", на нее обращаются как пострадавшие от паводка, так и те, кто хочет оказать им помощь. По его словам, сейчас формируется добровольческий отряд из числа местных активистов "Молодой гвардии".
"Как только вода спадет, они сразу же поедут разбирать завалы, освобождать дороги и очищать от последствий потопа объекты социального назначения", – рассказал Перепелов.
К счастью, постепенно обстановка в регионе нормализуется, отметил Амурского секретарь отделения "Единой России" Вячеслав Логинов. Паводок отступает, но сбор помощи и расчистка мусора продолжается.
В региональные и местные общественные приемные партии продолжают приходить люди и предлагать помощь, а пострадавшие – просят необходимые вещи. Помимо предметов первой необходимости, единороссы объявили сбор школьной одежды и принадлежностей.
Напомним, с 25 июля в Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации. Из зоны паводка эвакуировано около 2,4 тысячи человек, порядка 230 из них остаются в пунктах временного размещения.
Отрезаны от внешнего мира 17 населенных пунктов, 52 дороги подтоплены. Ликвидацией последствий стихии занимаются 800 человек, задействовано более 200 единиц техники.
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