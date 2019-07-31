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Регионы

"ЕР" начала сбор помощи пострадавшим от паводка в Приамурье

Фото: Сергей Деревяга/ТАСС
"Единая Россия" открыла 19 пунктов сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Амурской области. Они организованы на базе общественных приемных премьер-министра, главы партии Дмитрия Медведева. В Благовещенске сбор помощи проходит в штабе местного отделения "Молодой гвардии Единой России". 
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По словам секретаря Амурского регионального отделения "ЕР" Вячеслава Логинова, депутаты от партии на всех уровнях отслеживают информацию и оказывают помощь местным жителям. "Многие активисты самостоятельно направили продукты и предметы первой необходимости в пункты временного размещения граждан", – отметил он.

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Ни один пострадавший от паводка не останется без поддержки, заверил партиец. Члены местного отделения "Единой России" выезжают на затопленные территории, общаются с людьми, узнают об их нуждах, рассказал Логинов.

По сообщениям регионального правительства, из зоны паводка эвакуировано почти 2,4 тысячи человек, из них 753 ребенка. Более 1800 человек временно остановились у родственников, а 549 получили все необходимое в пунктах временного размещения.

Пострадавшим нужна питьевая вода в бутылках, обувь, одежда, предметы быта и личной гигиены, медикаменты. Подробно о работе пунктов сбора гуманитарной помощи можно узнать по телефону "горячей линии" – +7 (914) 562–24–48.

Фото: Сергей Деревяга/ТАСС

Активное участие в деятельности гуманитарных штабов принимает и "Молодая гвардия". Началось формирование добровольческих отрядов для помощи пострадавшим. По словам главы Центрального штаба МГЕР Сергея Перепелова, молодогвардейцы ведут реестр необходимых вещей для пострадавших, лично общаются с каждой семьей, которой коснулось горе.

"У беды нет сроков и расписаний, буквально на прошлой неделе наши добровольцы вернулись из Иркутской области, сейчас мы формируем отряды из числа активистов Амурской области для работы в гуманитарных штабах", – рассказал он.

Кроме того, отметил Перепелов, вместе с управлением МЧС активисты помогут убрать мусор, оставшийся после наводнения. Также молодогвардейцы поучаствуют в восстановлении населенных пунктов после того, как критический уровень воды спадет.

В результате паводка в Амурской области пострадали 30 населенных пунктов в десяти муниципальных образованиях. Подтопленными оказались более 600 частных домов, вода залила 28 автомобильных дорог. Без транспортного сообщения остаются 15 населенных пунктов, а 12 – без электроснабжения.

Автор: 31 июля 2019, 16:42

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