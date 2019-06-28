Володин предложил отреставрировать музей-усадьбу Чернышевского

В конце июня спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках региональной депутатской недели работает в Саратовской области, которая входит в его избирательный округ. Накануне председатель нижней палаты посетил Музей-усадьбу Николая Чернышевского в Саратове.



Вместе с музейными работниками спикер Госдумы осмотрел территорию культурного учреждения и встретился с краеведами и архитекторами. Здание музея нуждается в ремонте, рассказала директор.



В свою очередь краеведы предложили создать фонд открытого хранения, чтобы люди могли ознакомиться с десятками тысяч экспонатов. Вячеслав Володин поддержал эту инициативу.

Председатель нижней палаты напомнил, что в 2028 году будет отмечаться 200 лет со дня рождения писателя. Володин призвал музейных работников хорошо подготовиться к юбилею.

Музей-усадьбу Чернышевского спикер Госдумы назвал уникальным объектом. Он напомнил, что решение о сохранении домов и создании музейного комплекса было принято почти сто лет назад – в 1920 году.

"Нам необходимо провести реставрацию, чтобы сохранить комплекс будущему поколению", – подчеркнул Володин.

До конца текущего года нужно подготовить проектно-сметную документацию, а затем начать реставрацию, отметил Володин. По его словам, требуется такое архитектурное решение, которое не испортит исторический вид ансамбля.

Стоит отметить, что музей-усадьба Николая Чернышевского вошла в новую программу Вячеслава Володина по сохранению культурного наследия. К разработке проекта реконструкции комплекса историки и краеведы предложили привлечь студентов. Всего в список новой программы вошли 23 ценных региональных объекта.