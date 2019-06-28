Володин предложил отреставрировать музей-усадьбу Чернышевского
Вместе с музейными работниками спикер Госдумы осмотрел
территорию культурного учреждения и встретился с краеведами и архитекторами.
Здание музея нуждается в ремонте, рассказала директор.
В свою очередь краеведы предложили создать фонд открытого хранения, чтобы люди могли ознакомиться с десятками тысяч экспонатов. Вячеслав Володин поддержал эту инициативу.
Председатель нижней палаты напомнил, что в 2028 году будет отмечаться 200 лет со дня рождения писателя. Володин призвал музейных работников хорошо подготовиться к юбилею.
Музей-усадьбу Чернышевского спикер Госдумы назвал уникальным объектом. Он напомнил, что решение о сохранении домов и создании музейного комплекса было принято почти сто лет назад – в 1920 году.
"Нам необходимо провести реставрацию, чтобы сохранить комплекс будущему поколению", – подчеркнул Володин.
До конца текущего года нужно подготовить проектно-сметную документацию, а затем начать реставрацию, отметил Володин. По его словам, требуется такое архитектурное решение, которое не испортит исторический вид ансамбля.
Стоит отметить, что музей-усадьба Николая Чернышевского вошла в новую программу Вячеслава Володина по сохранению культурного наследия. К разработке проекта реконструкции комплекса историки и краеведы предложили привлечь студентов. Всего в список новой программы вошли 23 ценных региональных объекта.
Телеведущая расставила точки над i
Актриса обнародовала пикантное фото
Артистка прокомментировала слухи
Артистку разнесли за неудачное фото
Популярные темы форума
Анальный секс
Почему хохлушкам нельзя верить...
Восхищаюсь Д. Трампом!..
Но это не призидент в Грузии
Как вам презик Зеленский?
мне нравится русские мужчины!
вот вам и ссср ,вон какие звери ,не могут нормально свою сраную республику в порядок привести.
Алибасов всех обманул?
Марина Хлебникова похудела и постарела
муж не разрешает худеть
Ходит в одних носках две недели
Сестры Хачатурян
Когда пьяный поднимает руку
Маленький член
хочу попробовать с МЖМ
Родители выдают замуж
Барановская
Большие соски что делать?
Сколько можно прожить без секса?
Переспать за машину?
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Брат молодого человека
Интересно у Меладзе дочки ,какие отношение у них с Джанабаевой?
Вибратор
Хочу быть содержанкой
Соврала про возраст
Подруга выходит замуж за моего брата
Начальница уволила из-за ревности
ягоды во время диеты
В следующий раз платишь ты