Володин: Дума дополнительно обсудит льготный энерготариф для Забайкалья
По его словам, депутаты будут рассматривать этот вопрос до 29 мая. "Не исключено, что мы с вами примем решение о внесении
дополнительного региона – Забайкальского края – в список территорий, где будет
тариф по льготной шкале", – сказал Володин.
Необходимо, чтобы этот вопрос дополнительно поднимался в правительстве, подчеркнул спикер. "Мы вчера обсуждали его и с руководством региона, и с вице-премьером Юрием Трутневым, но на сегодняшний день есть отрицательная позиция Министерства энергетики", – отметил председатель нижней палаты.
Володин подчеркнул, что времени для представления дополнительных аргументов осталось немного – пятница, суббота, воскресенье, а затем понедельник и вторник. После этого не исключено, что депутаты примут решение о внесении Забайкалья в список территорий с льготными тарифами на энергетику, сказал спикер. Обсуждение соответствующего законопроекта парламентарии перенесли на 29 мая.
Рассматриваемый во втором чтении нормативно-правовой акт расширяет список регионов, получающих электроэнергию по льготным тарифам. Законопроект предлагает включить в число таких субъектов Бурятию, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Карелию, Северную Осетию, Тыву и Чечню.
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