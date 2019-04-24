В Санкт-Петербурге в среду, 24 апреля, состоялось заседание Совета законодателей с участием спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы Совфеда Валентины Матвиенко. Вместе с другими парламентариями, а также представителями правительства и Счетной палаты они обсудили вопросы реализации послания президента на региональном уровне, а также меры по сокращению разницы в доходах субъектов Федерации.



В заседании Совета приняли участие представители профильных думских комитетов, руководители региональных заксобраний, первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов, а также глава Счетной палаты Алексей Кудрин.



Открывая заседание, спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что повестка мероприятия сформирована на основе запросов регионов. Он напомнил, что эти вопросы касаются реализации послания главы государства в субъектах Федерации, а также контроля за этим процессом.

Говоря о сокращении разницы в бюджетной обеспеченности между субъектами, Силуанов подчеркнул, что задача состоит в том, чтобы помочь регионам создать крепкий бюджетный потенциал. По его словам, уровень валового регионального продукта на душу населения между самыми богатыми и наименее развитыми регионами России отличается в 93 раза, разрыв по среднедушевому доходу – в пять раз.

По словам первого вице-премьера, были приняты решения, которые позволяют изменить ситуацию. Помимо прочего, увеличена поддержка субъектов из федерального бюджета. "За последние десять лет объем дотаций на выравнивание увеличился в 2,1 раза – с 328 миллиардов рублей в 2008 году до 675 миллиардов рублей в 2019 году", – сказал Силуанов.

Чиновник отметил, что реализация нацпроектов позволит сократить неравенство между регионами. "Все национальные цели и нацпроекты рассчитаны и направлены на увеличение темпов роста экономики", – пояснил Силуанов.

В свою очередь Вячеслав Володин призвал снижать количество дотационных регионов путем повышения их самодостаточности. Председатель Госдумы отметил, что сейчас в России 13 регионов-доноров, и нужно сделать так, чтобы их становилось больше. Володин обратился к Силуанову и предложил обсудить меры, которые позволят ежегодно увеличивать количество таких субъектов Федерации.

По словам законодателя, необходимо сделать так, чтобы регионы сами пополняли свою налогооблагаемую базу.

"Надо дать либо новый налоговый режим, либо тогда это должны быть дотации, которые реально сократят разрыв по бюджетной обеспеченности. У нас с вами этот разрыв стал огромным, у нас десять регионов России формируют более половины НДФЛ", – обратился спикер к представителю правительства.

В частности, отметил Володин, можно было бы выйти на законодательное решение, чтобы крупные компании платили налоги там, где работают. Парламентарий призвал сбалансировать бюджеты отдельных регионов. "Иначе у нас экономически сильные регионы будут находиться в дотационной зоне", – сказал спикер.

Выступил на заседании Совета законодателей и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он рассказал о мерах по сокращению разрыва между регионами по уровню их обеспеченности. "Нам нужно увеличивать горизонтальные связи между субъектами России, особенно в тех регионах, где есть крупные центры, которые притягивают и могут дать новое дыхание и развитие окружающим регионам", — сказал экономист.

Кудрин перечислил несколько городов, которые могли бы стать центрами притяжения. Среди них, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, – Казань, Самара, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск и другие субъекты.

"Мы должны уравновесить, сбалансировать развитие страны, а соответственно, создать больше связей между этими регионами, вокруг этих крупных регионов", – подчеркнул Кудрин.

Решить этот вопрос можно путем распределения между регионами доходов федерального бюджета от налогов на добавленную стоимость.

"Давайте определим какую‑то величину налога НДС, который поступает в федеральный бюджет, и распределим его по схеме по определенной формуле между субъектами", – предложил руководитель Счетной палаты.

Напомним, ранее Вячеслав Володин указывал на особую важность аудита при исполнении нацпроектов. "Реализация национальных проектов неразрывно связана с контролем за ходом их реализации", – подчеркивал спикер.