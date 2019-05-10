Володин в Саратове встретился с переселенцами из аварийного дома
Вместе с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым Вячеслав Володин встретился с жителями дома на Елшанской, 22. В прошлом месяце местная жительница попросила спикера Госдумы помочь в расселении аварийного барака.
Было принято решение о переселении людей в новый дом. Он строится в рамках благотворительного проекта спикера Госдумы. Изначально планировалась, что в него переедут жители 23 аварийных бараков. Теперь будут расселены 24 дома – всего около 700 человек.
В ходе поездки в Елшанку, которая является частью Саратова, Володин встретился с семьей женщины и побеседовал об их планах в связи с предстоящим переездом.
По словам местной жительницы, на следующей неделе состоится жеребьевка и она узнает номер своей новой квартиры. Председатель нижней палаты подчеркнул, что из ветхого барака, где живет женщина, в новый, комфортабельный дом переедут семь семей.
"Первоначальный проект подразумевал меньшее количество квартир, мы его видоизменяем. Вопрос с увеличением числа квартир в доме решен за счет площади поликлиники, которую намечалось встроить на первом этаже. Теперь для поликлиники будет отдельное здание", – отметил Володин.
Прилегающая к дому территория будет благоустроена. До ближайшей гимназии оборудуют комфортную дорогу с тротуарами.
Дом для переселенцев планируется сдать в августе текущего года. Сейчас там завершаются фасадные работы.
Все квартиры будут сдаваться с полной отделкой, готовые к заселению. Жильцам останется лишь перевезти мебель и бытовую технику.
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