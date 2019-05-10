Володин обсудил с общественностью новый памятник летчице Расковой
Нынешний памятник Герою Советского Союза был установлен в 1953 году. Новая композиция, подчеркнул спикер Госдумы, должна стать частью единого мемориального комплекса.
Володин отметил, что к работе по созданию нового монумента подключился известный саратовский скульптор Андрей Щербаков. Планируется, что в составе единого мемориального комплекса появится Аллея славы летчиков.
Вместе с главой Саратовской области Валерием Радаевым Вячеслав Володин возложил цветы к памятнику Марине Расковой. По ее инициативе в годы Великой Отечественной войны в составе советских ВВС появились женские полки, получившие название "Ночные ведьмы". Они успешно выполнили многие боевые задачи.
Жизненный путь Расковой закончился на саратовской земле. Она погибла в авиакатастрофе у села Михайловка в начале января 1943 года.
Спикер Госдумы обсудил с общественностью Энгельса и реконструкцию Дома офицеров в Летном городке. "Работы по ремонту Дома офицеров необходимо провести качественно", – подчеркнул Володин.
До этого председатель нижней палаты посещал Летный городок в середине апреля. Тогда ветераны предложили спикеру создать на базе Дома офицеров историко-культурный центр.
Вячеслав Володин поддержал инициативу общественности. По его словам, в обновленном здании могли бы проходить торжественные мероприятия для военнослужащих и жителей Летного городка.
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