"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света

В ночь на 6 марта жители Красновишерска наблюдали необычное явление: в небе возникли яркие вспышки, после чего по всему городу пронесся мощный гул. Очевидцы уверены, что увидели предвестник конца света.

Обитатели города поспешили поделиться своими опасениями в социальных сетях. Они сообщили, что наблюдали аномалию с 03:40 до 04:30 утра. Некоторые уточнили, что в это время во многих домах были перебои с электричеством.

"Я вышла на улицу, гул был как от работы мощного трансформатора, было жутко", "На работе вся техника и аппаратура с ума посходила. На улице было светло, как днем. Высоковольтки сверкали. Жесть", "Было очень страшно. Гул доносился все громче и громче, а потом все прекратилось – и вспышки, и гул", – писали комментаторы в группе "Красновишерск без границ".

Один из пользователей заявил, что жители города должны покаяться в своих грехах, потому что скоро наступит Апокалипсис. "Покайтесь, грешники! Конец света уж близок вам. Вы жизнь вели неправедну, что тошно небесам", – цитирует юзера издание "Вкурсе.ру".

Позднее выяснилось, что причиной ярких вспышек и громкого гула стало падение дерева на электропровода. В качестве доказательства пользователи опубликовали фотографию с места происшествия.