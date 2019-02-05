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"Скоро завалится арка": побывавшие на Крымском мосту бьют тревогу

Фото: most.life
В Сети часто пишут о проблемах переправы через Керченский пролив. Оценки можно найти самые разные – от "скоро развалится" до "простоит века". Первого мнения, как правило, придерживаются украинцы, которые любят позлорадствовать насчет Крымского моста. Недавно повод для язвительных комментариев дала видеозапись одного из пользователей, проехавшего по трассе. "На Крымском мосту скоро завалится арка" – так озаглавил публикацию на YouTube автомобилист. 
прочитано 12260 раз

Вероятно, таким образом пользователь хотел привлечь внимание к видео. Автор с иронией прокомментировал небылицы про Крымский мост. "Сейчас посмотрим на разваливающийся мост в очередной раз", - сказал автомобилист. 

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Крымский мост

Крымский мост

Камера сняла ровную и гладкую трассу. Никаких трещин, ям, разломов, проседания и прочих ужасов, которыми любят пугать недоброжелатели. Справа от автомобильной дороги возвышается строящаяся железнодорожная часть Крымского моста. "Какая красота!" – отметил автор ролика. 

Большую часть времени автомобилист ехал по Крымскому мосту в гордом одиночестве. Лишь иногда ему навстречу попадался грузовой транспорт.  

Название ролика дало недоброжелателям повод для злорадства. Особенно отличились украинские СМИ. Пресса Незалежной бросилась пугать читателя скорой катастрофой Крымского моста


"На незаконно построенном оккупантами Крымскому мосту в ближайшее время может обрушиться одна из арок, построенная для поддержки железнодорожной полосы сооружения", – написало издание "Обозреватель", известное сомнительными публикациями о переправе.  

Крымский мост соединил полуостров с Кубанью. Фото: most.life

Поддержать накал бреда решили украинские блогеры. Пользователь RoksolanaToday&Крым обратила внимание, что железнодорожная линия Крымского моста выше, чем автомобильная. "Чтобы поезд на авто рухнул, если что?" - задалась вопросом комментатор. Другие отметили, что камера трясется, а всю дорогу в машине стоит звук "как из сливного бачка".  

Украинские СМИ писали о скором разрушении одной из опор Крымского моста. Поводом стала публикация в Twitter снимка опоры и проложенного к ней мостика. Пользователи сделали вывод: с конструкцией что-то не так.  

Крымский мост надежно охраняется. Фото: www.globallookpress.com

А пока украинцы захлебываются желчью, строительство Крымского моста продолжается. Первые поезда по железнодорожной части переправы промчатся уже к концу этого года.

Автор: Иван Поляков5 февраля 2019, 12:42
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Как Путин открыл Крымский мост

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