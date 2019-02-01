Очевидцы заявили о разрушении опоры Крымского моста

Побывавшие на переправе через Керченский пролив бьют тревогу. По их словам, с одной из опор Крымского моста возникла серьезная проблема. Конструкция выглядит неустойчивой, утверждают пользователи Сети. Ситуацию нагнетают СМИ: опора вот-вот разрушится, пишет пресса.



В социальной сети Twitter появилась новая фотография Крымского моста. На своей странице пользовательница с Украины RoksolanaToday&Крым обратила внимание на одну из опор, к которой проложен небольшой мостик.

"Мостик к одной из "особенных" опор. Мониторят, как расползается и когда уже пора запускать "ДРГ Госдепа", – язвительно прокомментировала снимок она.

Свои пять копеек в раскручивание информационной истерии вокруг Крымского моста вставило украинское издание "Обозреватель", давно замеченное в публикации сомнительных сведений про переправу. "Одна из опор выглядит так, как будто вот-вот разрушится", – написали журналисты.

Мост и мостик

Мостик к одной из "особенных" опор

Мониторят,как расползается и когда уже пора запускать "ДРГ Госдепа) pic.twitter.com/i78glRy2jJ — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 января 2019 г.

Впрочем, к информации пользовательницы Сети RoksolanaToday&Крым также стоит относиться с большим сомнением. В открытую симпатизирующая Украине комментатор любит "хайпануть" на теме Крымского моста и периодически публикует негативные посты про переправу.





В начале января блогер пыталась доказать, что Крымский мост опустел. В доказательство опубликовала на своей странице фотографию зимней переправы.

На снимке часть трассы занесена снегом, видны следы проезжавших автомобилей. Однако в кадре транспортных средств не оказалось. Из этого комментатор сделала далеко идущие выводы - Крымским мостом якобы никто не пользуется.





Подобные нелепицы легко опровергаются статистикой. Автомобильная часть Крымского моста была запущена в мае прошлого года, спустя несколько месяцев открылось движение большегрузного транспорта. За это время по трассе проехали около четырех миллионов автомобилей. Среднесуточное количество машин составило 15 тысяч.

Сейчас строители продолжают возведение железнодорожной части переправы. Первые поезда промчатся по Крымскому мосту к концу этого года.