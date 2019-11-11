Лишили авто: житель Ижевска поплатился за долги

Жителя Ижевска лишили автомобиля Mercedes. Причиной стали долги на общую сумму 250 тысяч рублей.

По данным ИА "Удмуртия", автомобилист отказался оплатить три исполнительных производства о взыскании задолженности по налогам. В результате иномарку мужчины арестовали и изъяли.