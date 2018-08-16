Украина изощренно отомстила России за Крымский мост

Строительство Крымского моста продолжается, уже в следующем году к автомобильной части путепровода прибавится железнодорожная. Сейчас строители формируют две колеи для пассажирских и грузовых составов. Ну а пока в Керченском проливе полным ходом идет грандиозная стройка, на Украине, которая периодически грозится вернуть Крым, проходит конкурс красоты среди коз.



Прогресс в строительстве железнодорожной части моста поражает. За почти 30 месяцев были погружены все сваи, сформированы 300 из 307 железнодорожных опор высотой до 35 метров, собрано более 110 из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетов, сообщает информационный центр "Крымский мост". В прошлом месяце строители начали формировать две колеи, предназначенные для движения пассажирского и грузового железнодорожного транспорта из Кубани в Крым и обратно.

По словам генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" Алексея Гладилина, согласованы маршруты движения поездов и их график. Города полуострова – Симферополь, Севастополь, Евпатория и Феодосия – будут связаны железной дорогой с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Мурманском, Казанью, Архангельском, Екатеринбургом, Челябинском, Пермью, Новосибирском и Воркутой.

Руководитель предприятия выразил уверенность, что после запуска железнодорожной части в Крым на поездах будут приезжать миллионы человек. "Мы ожидаем в 2020 году три миллиона пассажиров, приехавших по мосту в Крым, и три миллиона уехавших. И это первый год", – цитирует Гладилина ТАСС. По его словам, пассажирское сообщение с другими регионами будет только расти.





А на Украине тем временем проводят конкурс красоты среди коз. В городе Козова Тернопольской области местные жители одели своих питомцев в цветастые венки, юбки и ожерелья. Выбрать самую красивую козу организаторы мероприятия не смогли, в итоге титул получили несколько питомцев.

Своеобразный конкурс красоты изрядно насмешил пользователей Сети. Комментаторы не отказали себе в удовольствии поиронизировать над мероприятием. "Наконец-то как следует отомстили за Крымский мост", – написал пользователь социальной сети Twitter Голос Мордора. "Россия выиграла чемпионат Европы по летним видам спорта. На Тернопольщине прошел конкурс красоты среди коз", – заметил Ватобот Прохоров.

Наконец-то как следует отомстили за Крымский мост. pic.twitter.com/nT6pUMxWhi — Голос Мордора (@spacelordrock) 13 августа 2018 г.

����Россия выиграла Чемпионат Европы по летним видам спорта

����На Тернопольщине прошел конкурс красоты среди коз pic.twitter.com/jEhLjOkRPi — Ватобот Прохоров (@RoshenLand) 13 августа 2018 г.

Пока украинцы любовались козами, Крымский мост, который они периодически грозятся вернуть, ставил новые рекорды трафика. 12 августа по трассе проехали более 33 тысяч автомобилей. В целом же с момента запуска пассажирского движения 16 мая этого года, то есть ровно за три месяца, по мосту проехали 1,8 миллиона автомобилей.