Проблемы Крымского моста нарастают снежным комом

Завершение работ по транспортной безопасности Крымского моста вновь откладывается. Правительство может продлить срок исполнения контракта Минтрансом до декабря.

Вопрос транспортной безопасности уже не в первый раз тормозит проект моста стоимостью 228 миллиардов рублей. Правительству уже пришлось переносить сроки сдачи работ с 30 апреля на 30 сентября. Однако теперь стало ясно, что и октябрю контракт не будет выполнен. Предположительно, дату открытия автоподходов к мосту сместят к началу декабря.

Тем не менее, грузовое движение по мосту, скорее всего, все же запустят 1 октября. Хотя стационарные инспекционно-досмотровые комплексы не будут построены, досматривать грузы будут с помощью мобильных омплексов. В правительстве Крыма также подтвердили, что к 1 октября работы не успеют закончить – но грузовики все равно по мосту пойдут.

В Минтрансе, в свою очередь, заявили, что работы по обеспечению транспортной безопасности с таманской стороны идут по плану. А с керченской стороны досмотр будет производиться по временной схеме – до завершения работ по строительству стационарного здания досмотрового комплекса. В ведомстве заверяют, что все работы будут завершены до конца октября.

Публикация от Крымский мост (@krymsky_bridge) 12 Авг 2018 в 6:50 PDT

Тем временем эксперты отмечают, что проблемы с контрактом по системе транспортной безопасности продолжают усугубляться. Значимость проекта не дает возможности расторгнуть контракт с ответственным за строительство подразделением Минтранса. Однако сумма штрафных санкций может превысить 100 миллионов рублей. А решение временно использовать мобильные досмотровые комплексы хоть и снижает частично остроту проблемы, но увеличит расходы не менее чем на 50 миллионов, пишет газета "Коммерсант".