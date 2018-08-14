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Всех досматривают: на Крымском мосту происходит странное

Фото: most.life
Полиция на Крымском мосту останавливает автобусы, проводит досмотр личных вещей с металлоискателями, проверяет паспорта. О небывалой активности правоохранителей на новой трассе сообщает местный блогер Леонид Кузьмин. 
прочитано 26801 раз

С его слов, Крымский мост не оправдал ожиданий жителей полуострова – цены на продукты, как и на другие товары, не снизились. "Теперь у людей новая идея – строительство железнодорожных путей на мосту. Может, тогда станет лучше", – написал блогер в комментариях на сайте издания "Обозреватель".

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Крымский мост

Кузьмин сообщил, что на новой трассе останавливают общественный транспорт для досмотра личных вещей. Сослался он на неких "знакомых", которые, по его словам, проехали по Крымскому мосту. "Если есть подозрения, сумки вскрываются на осмотр, и только после этого автобус может ехать дальше", – заявил блогер.

Кузьмин заверил, что проверяют паспорта и досматривают вещи даже со стороны Краснодарского края. Говоря об украинских гражданах, блогер отметил, что их тщательнее досматривают, проверяют по базам данных, не находятся ли они в каких-либо списках. Если ничего подозрительного – быстро отпускают.

Крымский мост был открыт для пассажирского движения в середине мая. С момента запуска по новой трассе проехали около 1,8 миллиона автомобилей.

 

 

Трафик по путепроводу постоянно растет. В минувшее воскресенье по мосту проехали более 33 тысяч автомобилей. Прошлый рекорд был установлен 5 августа, когда путепроводом воспользовались порядка 32 тысяч транспортных средств.

Автор: Иван Поляков14 августа 2018, 12:19
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Как Путин открыл Крымский мост

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