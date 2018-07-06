Продырявленный Крымский мост опустел после закрытия

Июль, солнце, жара – самое время рвануть куда-нибудь на юг, например, к ласковым волнам Черного моря. Одним из самых популярных направлений отдыха у россиян остается Крым. Туристической привлекательности полуострову добавляет недавно открывшийся мост. Несмотря на уже обнаруженные там дыры и ямы, а также на недавнее закрытие путепровода, из-за чего образовалась огромная пробка, транспортный поток по Крымскому мосту увеличивается день ото дня, а власти полуострова уже заявляют о рекордной заполняемости местных курортов.



Неладное обнаружил пользователь соцсети Twitter с ником Sergey 21+. Накануне он опубликовал несколько фотографий, на которых путепровод выглядит абсолютно пустым. Машин практически нет, да и в целом создается впечатление, что жизнь там замерла.

При этом пост, судя по отметке, был опубликован в 19:05 – время, когда транспортные потоки должны быть все еще плотными. Быть может, автомобилисты просто избегают Крымский мост, подходы к которому, судя по комментарию автора поста, изобилуют ямами и дырами в асфальте. Впрочем, возможно, что разместивший снимки пользователь делал их ранним утром, и автомобили появились несколько позже.

Странности происходящему добавляет недавнее закрытие моста для движения в обе стороны. По сообщению "Крым Press", вечером, 28 июня, движение по путепроводу было неожиданно остановлено. Несмотря на то что закрывали его лишь на 20 минут, на трассе успела образоваться огромная пробка. В пресс-службе ФКУ УПРДОР "Тамань" происходившее объяснили учениями – проверкой деятельности эксплуатационных и экстренных служб.

Все это происходит на фоне заявлений местных чиновников о колоссальном росте транспортного потока по Крымскому мосту. Так, по словам председателя комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, с 16 мая по 30 июня по трассе проехали более 625 тысяч транспортных средств, включая 6,4 тысячи автобусов – всего около двух миллионов человек. Это почти сравнимо с населением всего полуострова.

Увеличение транспортных потоков между Крымом и материком привело к росту количества отдыхающих в регионе. По словам главы республиканского Министерства курортов и туризма Вадима Волченко, по состоянию на 28 июня в Крыму отдохнули более 1,8 миллиона туристов, что на 24% выше аналогичного периода в 2017 году.





При этом более трети туристов прибыли на полуостров по Крымскому мосту, примерно столько же – самолетами, в чем немалая заслуга открывшегося в апреле этого года нового терминала аэропорта Симферополя. В целом же власти полуострова рассчитывают нарастить турпоток в этом году до шести миллионов человек. Цифры весьма амбициозные, но учитывая, как популярен Крымский мост, вряд ли приходится сомневаться, что желаемый показатель будет достигнут.





Член комитета Госсовета Республики Крым по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Юрий Гемпель ранее назвал сдачу моста в эксплуатацию огромным событием для крымчан и россиян в целом. По его словам, люди путешествуют на автомобиле просто ради того, чтобы проехать по новенькому путепроводу.

В скором будущем прямо с Крымского моста автомобили смогут попасть на трассу "Таврида" и с ветерком промчаться от Керчи до Севастополя. Магистраль пока строится, в полном объеме она заработает в 2020 году и сможет обслуживать до 40 тысяч автомобилей в сутки.

Как раз к этому моменту закончится сооружение железнодорожной части Крымского моста. Таким образом, будет готов новый транспортный каркас полуострова, который сделает его полноценной частью России и позволит крымчанам и отдыхающим быстро и комфортно передвигаться по региону. И тогда можно будет брать планку в десять и даже более миллионов туристов в год.

