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В Крыму пристыдили Киев за претензии на санатории

Фото: pixabay.com
Киеву должно быть стыдно и смешно за свои мечты о крымских санаториях. Украинские власти заявляют свои права на то, что им давно не принадлежит.
прочитано 783 раза

Абсурдом назвали в Крыму решение украинских властей признать за собой право собственности на четыре крымских санатория. Тем более, что объекты уже выкуплены инвесторами.

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"Это абсурдное решение. Они себе передали то, что давно уже им не принадлежит. Это, конечно, очень смешно, если бы не было так грустно. Эти люди живут в своем мире", – заявил глава Комитета парламента полуострова по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Как сообщалось, Украина "подарила" себе оздоровительные организации "Украина", "Ай-Петри", "Орлиное гнездо" и "Золотой пляж". На сайте крымской прокуратуры при генпрокуроре Незалежной появилось сообщение о праве госсобственности на имущество четырех санаториев. Общая площадь объектов составляет примерно 11 тысяч квадратных метров.

Черняк отметил, что Киеву должно быть стыдно и смешно за свои действия, которые невозможно воплотить в жизнь. Он добавил, что контрольные пакеты акций "присвоенных" Украиной санаториев уже выкуплены инвесторами, пишет Life.ru.

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Автор: Андрей Евлампиев18 июля 2018, 12:49
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