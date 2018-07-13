Крымский мост рвет Украину в клочья

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, какие финансовые убытки понесла Незалежная из-за Крымского моста. По его словам, в этом году страна потеряла минимум полмиллиарда гривен.



Омелян пояснил, что это прямые потери из-за снижения параметров судов для перевалки в портах Мариуполя и Бердянска. Он добавил, что этих потерь будет гораздо больше, если посчитать социально-экономический эффект, потери самых судовладельцев и бизнеса. "Я думаю, что это на миллиарды и, возможно, даже не гривен", – заявил он.

По мнению министра, сейчас больше вреда экономике Украины наносит то, что мост ограничивает проходимость судов. Это, в свою очередь, снижает экономическую привлекательность Мариупольского и Бердянского портов. Кроме того, Омелян указал, что есть существенная угроза закрытия прохода судов через Керченский пролив, передает "Радио Свобода".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил: из-за возведения моста через Керченский пролив появился ряд серьезных угроз для Украины. "Благодаря мосту теперь можно оперативно перебрасывать значительные силы сухопутных войск России в Крым для проведения наступательных операций на юге Украины", – объяснил он.

Напомним, переправа через Керченский пролив открылась 15 мая. Соединивший Тамань и Керчь мост стал самым протяженным в России.



Стоит отметить, что с переправой связано множество казусов. Так, агентство финансово-экономических новостей Bloomberg опубликовало карту, на которой Крым не принадлежит ни России, ни Украине.

В статье о политической ситуации в странах с развивающимися рынками журналисты выделили Украину желтым цветом, а Россию – темно-серым. Крым оказался светло-серым, будто он не входил в предмет исследования.