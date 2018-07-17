Выпущено официальное объявление о закрытии Крымского моста
Ограничить движение по сооружению пришлось из-за съемок клипа группы "Любэ". Артисты будут работать с перерывами, так что заторов, возможно, удастся избежать.
"Движение по Крымскому мосту в определенные интервалы времени будет выполняться по временной схеме: с возможными краткосрочными, не более трех минут примерно один раз в час, ограничениями движения по направлению в Крым", – говорится в сообщении инфоцентра "Крымский мост".
Отмечается, что работа артистов и съемочной группы не окажет значительного влияния на дорожную обстановку. "Информация о текущей ситуации на трассе и рекомендации по выбору скоростного режима будут традиционно выводиться на табло переменной информации вдоль Крымского моста", – добавили в инфоцентре.
Группа "Любэ" во главе с Николаем Расторгуевым уже несколько дней работает у Керченского пролива. Музыканты записали фрагменты видео в акватории и на берегу. Остался один из ключевых эпизодов – кадры с действующей автодорожной частью Крымского моста. Артистам необходим ключевой и самый красивый участок дороги, где потоки машин проезжают под сводами арки.
Как писали Dni.Ru, переправа через Керченский пролив открылась 15 мая текущего года. Соединивший Тамань и Керчь мост стал самым протяженным в России.
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