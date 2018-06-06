Астраханец до смерти забил мать за просьбы перестать пить

В Астрахани 40-летний мужчина до смерти забил 73-летнюю мать за просьбы перестать употреблять алкоголь. Трагедия разыгралась в декабре 2017 года, передает rostovgazeta.ru.
Как установили правоохранители, астраханец избил пожилую женщину и ушел спать. Когда он проснулся, то увидел, что мать лежит на полу. Мужчина позвонил в службу спасения, однако было уже поздно. Пенсионерка скончалась. Суд приговорил астраханца к девяти годам колонии.
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