В праймериз "ЕР" участвуют тысячи кандидатов

В воскресенье, 3 июня, единороссы проводят Единый день предварительного голосования (ПГ) по отбору кандидатов в депутаты и на посты руководителей региональных и муниципальных уровней в 28 субъектах Федерации. В праймериз участвуют 5687 человек, многие из которых являются общественниками, представителями социальной сферы, а также малого и среднего бизнеса.

Всего для участия в предварительном голосовании было подано 6257 заявлений, однако 588 претендентов выбыли из кампании. Кто-то из них забрал документы, другие не приняли участие в хотя бы двух дебат-площадках. При этом беспартийных среди зарегистрированных – 50%.

По словам секретаря Генерального совета "ЕР" Андрея Турчака, в прошлом году итоговый конкурс составлял 3,5 человека на место, в этом же он значительно выше – 4,8. "Это свидетельствует о росте интереса граждан к процедуре отбора кандидатов, которая является доступным "социальным лифтом" для всех людей", – отметил он.

Турчак подчеркнул, что "Единая Россия" заинтересована в молодых и амбициозных людях, которые неравнодушны к проблемам своего региона. "В этом году для прозрачности самой процедуры во всех регионах предварительное голосование проходит по первой, самой открытой модели, когда кандидатов выбирают жители", – сказал секретарь Генерального совета "ЕР".

Единоросс подчеркнул, что партия заинтересована в максимальной открытости, четности и легитимности голосования. В случае, если будут выявлены нарушения, влияющие на итог голосования, то такие результаты будут аннулированы.

"ЦИК Партии будет внимательно следить, чтобы в партийных списках на выборах 9 сентября оказались именно те, кто победил в предварительном голосовании, и не иначе", – заверил Турчак.

Он напомнил, что нововведением этого года стало электронное предварительное голосование, в котором участвовали почти 140 тысяч человек. Этот опыт Турчак назвал успешным и предложил применить его и в следующем году. "К выборам в Госдуму в 2021 году у нас уже будет апробированная и максимально надежная система для онлайн-голосования", - подчеркнул секретарь Генерального совета "ЕР". Он добавил, что в 2018 году в пилотном режиме был опробован и масштабный проект "ПолитСтартап", который продолжится после процедуры ПГ.

В этом году в стране пройдет 82 кампании в 52 регионах. В 26 из них будут избирать высших должностных лиц, в 16 – депутатов местных заксобраний, в 12 – депутатов административных центров, в восьми - руководителей административных центров. Кроме того, состоятся 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, будет замещено более 23 тысяч мандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.