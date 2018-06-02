"Единая Россия" успешно провела онлайн-голосование

В электронном предварительном голосовании (ПГ) "Единой России", которое проходило с 28 мая по 1 июня, участвовали 139930 человек. По словам первого заместителя руководителя партийного ЦИК Максима Жаворонкова, наибольшее количество отдавших свои голоса – более 44 тысяч человек – приходится на Ростовскую область.

Также высокие показатели онлайн-голосования зафиксированы в Башкортостане и Кемеровской области – 14892 и 11228 проголосовавших соответственно. Меньше всего приняли участие в голосовании в Новгородской области, Республике Хакасия и Забайкальском крае – 279, 192 и 189 человек соответственно.

Регистрация избирателей, желавших отдать свой голос через интернет, проходила с 14 по 31 мая. Участники могли проголосовать за своего кандидата в личном кабинете на сайте EPG.ER.RU. "По предварительным данным, в этой процедуре приняло участие 139930 человек, что говорит о высоком интересе к дистанционному предварительному голосованию", – отметил первый замглавы ЦИК "ЕР"

Он подчеркнул, что результаты электронного ПГ будут объединены с данными, полученными по итогам Единого дня предварительного голосования, который состоится 3 июня. Первые результаты по явке будут подведены в тот же день после закрытия счетных участков, добавил Жаворонков.

Единоросс отметил, что партия подготовила специальную систему онлайн-голосования, которая получила высокую оценку экспертов и Центризбиркома России в плане обеспечения безопасности. "Информация об участниках голосования хранится в информационной системе "Вся Россия. Все данные надежно защищены от фальсификаций. Желающие могли проголосовать только один раз и только по региону своей регистрации", – рассказал Жаворонков.

Проведение электронного предварительного голосования – это заявка на технологическую революцию в плане организации выборов, уверен заместитель секретаря Генсовета "ЕР" Евгений Ревенко. По словам, онлайн-голосование идет в русле цифровизации, ориентацию на которую партийцы подтвердили в ходе партконференции "Направление 2026" в конце мая.

"Партия, таким образом, отвечает вызовам времени и точь-в-точь следует цифровой повестке, которую определяет Президент России", – считает единоросс.

Член Высшего совета "ЕР", политолог Дмитрий Орлов отметил высокую эффективность процедуры электронного ПГ. "Как и в случае с предварительным голосованием, "Единая Россия" стала первой партией, использовавшей процедуру электронного предварительного голосования", - сказал аналитик.

По его словам, единороссы подали другим политическим силам пример того, как надо обновлять политическую элиту. Эксперт уверен: партия имеет все шансы стать пионером цифровизации, что и показало прошедшее онлайн-голосование.

Он отметил, что волеизъявление в режиме онлайн удобно для граждан, позволяет им планировать свое время. "Процедура электронного предварительного голосования продемонстрировала высокую эффективность деятельности "Единой России" и ее конкурентоспособность на политическом рынке и интерес к процедуре граждан", – резюмировал Орлов.

В этом году в стране пройдет 82 кампании в 52 регионах. В 26 из них будут избирать высших должностных лиц, в 16 – депутатов местных заксобраний, в 12 – депутатов административных центров, в восьми - руководителей административных центров. Кроме того, состоятся 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, будет замещено более 23 тысяч мандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.