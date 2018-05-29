Крымский мост признали большой проблемой России

Запуск пассажирского движения по Крымскому мосту принес России кучу неприятностей. Такое заявление сделал постоянный представитель украинского президента на полуострове (приемная находится в Киеве) Борис Бабин.

В доказательство своих слов украинский чиновник озвучил несколько тезисов. По его словам, Крымский мост нарушил судоходство в акватории Азовского моря, что негативно сказывается на экономике региона. Кроме того, заявил Бабин, любая авария с торговым судном, идущим по Керченскому проливу, может привести к "необратимым последствиям" для путепровода.

Проверки украинских судов российскими пограничниками, которые начались после задержания пограничниками Незалежной рыболовного судна "Норд", ведут к уничтожению украинского торгового судоходства и большим убыткам для портов Мариуполя и Бердянска. По словам представителя президента Петра Порошенко, российские пограничники якобы проверяют суда Украины "с нарушением всех норм международного права". "Реальная цель строительства этого моста понятна: это объект для обеспечения военной группировки в Крыму всем необходимым не через море", – цитирует чиновника украинское издание "Обозреватель".

При этом Бабин утверждает, что "Крымский мост" - это пропагандистское название, а открытие движения по нему почти не оказало влияния на туристический поток на полуостров. Чиновник добавил, что Киев разработал план по борьбе с "российской агрессией" в Крыму, и уже в скором времени, предположительно в июне, документ будет утвержден и обнародован.





Напомним, президент России Владимир Путин 15 мая открыл Крымский мост для пассажирского движения. Первым по долгожданному путепроводу проехал глава государства за рулем КамАЗа. Также он пообщался со строителями и всеми, кто участвовал в реализации проекта.

Длина моста составила 19 километров, что делает его самым длинным объектом подобного рода в Европе. В настоящее время строители продолжают трудиться над железнодорожной частью моста. Ее открытие намечается на конец следующего года.

На открытие моста крайне нервозно отреагировали на Западе. Были и те, кто призвал бомбить путепровод. Журналист влиятельного американского издания The Washington Examiner Том Роган предложил Киеву подвергнуть Крымский мост воздушной атаке и уничтожить один из его участков.