Россияне "осквернили" Крымский мост
В Сети появился ролик, показывающий, как десятки байкеров, участвовавших в мотопробеге, нарушают закон. Они, несмотря на запрет, остановились в арочном пролете, чтобы полюбоваться видами и сделать селфи, передает "Крыминформ". К сожалению, избыток положительных эмоций иногда приводит к самым скверным последствиям – не только к нарушению закона, но и настоящей трагедии с жертвами.
В мотопробеге участвовали около тысячи человек. Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов по прозвищу Хирург заявил, что организаторы мероприятия отказались от идеи остановить колонны мотоциклистов на мосту из-за требований безопасности.
Напомним, движение по Крымскому мосту для легкового транспорта открыли утром 16 мая. Движение грузовиков стартует осенью. 15 марта президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа переправился по нему в Крым во главе колонны грузовиков.
Как писали Dni.Ru, протяженность Крымского моста через Керченский пролив составляет 19 километров. Федеральный бюджет выделил на "стройку века" почти 228 миллиардов рублей.
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