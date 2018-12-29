Челябинец выкупил гей-видео и сдал вымогателей полиции

Житель города Касли Челябинской области взял кредит в банке, чтобы выкупить компрометирующую видеозапись у вымогателей. Злоумышленников уже арестовали полицейские.

Преступники похитили ролик, на котором была запечатлена интимная связь жертвы с другим мужчиной. Злоумышленники потребовали, чтобы пострадавший выплатил им сто тысяч рублей, в противном случае они грозились опубликовать видеозапись в открытом доступе. Мужчине пришлось взять кредит в банке, чтобы отдать всю сумму.

Но на этом шантажисты не остановились. Они захотели, чтобы мужчина отдал им еще пятьдесят тысяч рублей. Тогда жертва решила продать свой автомобиль, передает "Московский Комсомолец".

Когда пострадавший получил запись, то сразу отправился в полицию. Злоумышленников быстро задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство группой лиц по предварительному сговору". Обвиняемые проведут четыре года в колонии.

В прошлом году семейная пара из Набережных Челнов под угрозой физической расправы принудила 23-летнего мужчину вступить в интимную связь с их 19-летней дочерью. Все происходящее преступники сняли на видео, после чего потребовали у жертвы сто тысяч рублей, угрожая разместить ролик в Сети. Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Вымогательство".