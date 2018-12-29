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Челябинец выкупил гей-видео и сдал вымогателей полиции

Фото:мвд.рф
Житель города Касли Челябинской области взял кредит в банке, чтобы выкупить компрометирующую видеозапись у вымогателей. Злоумышленников уже арестовали полицейские.
прочитано 436 раз

Преступники похитили ролик, на котором была запечатлена интимная связь жертвы с другим мужчиной. Злоумышленники потребовали, чтобы пострадавший выплатил им сто тысяч рублей, в противном случае они грозились опубликовать видеозапись в открытом доступе. Мужчине пришлось взять кредит в банке, чтобы отдать всю сумму.

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Но на этом шантажисты не остановились. Они захотели, чтобы мужчина отдал им еще пятьдесят тысяч рублей. Тогда жертва решила продать свой автомобиль, передает "Московский Комсомолец".

Когда пострадавший получил запись, то сразу отправился в полицию. Злоумышленников быстро задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство группой лиц по предварительному сговору". Обвиняемые проведут четыре года в колонии. 

В прошлом году семейная пара из Набережных Челнов под угрозой физической расправы принудила 23-летнего мужчину вступить в интимную связь с их 19-летней дочерью. Все происходящее преступники сняли на видео, после чего потребовали у жертвы сто тысяч рублей, угрожая разместить ролик в Сети. Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Вымогательство".

Автор: Полина Крылова29 декабря 2018, 15:16

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