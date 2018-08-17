Депутаты Рады передрались из-за геев (видео)

Гей-парады стали причиной битвы в эфире украинского телеканала "Прямой". Отношения выясняли нардепы от "Воли народа" и "Радикальной партии".

Сергей Шахов и Игорь Мосийчук не сошлись во мнениях относительно способов решения некоторых проблем ЛГБТ-сообщества. Несогласие плавно переросло в драку. По данным представителей телеканала, потасовка началась после того, как Шахов обвинил Мосийчука в посещении гей-парадов.

Из студии народных избранников вывести удалось, но они продолжили сражение в лифте. У Мосийчука большой опыт в подобных битвах. На прошлой неделе он накинулся с кулаками на депутата от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко. Поводом для стычки стал тот же вопрос участия в гей-парадах, передает телеканал "360".